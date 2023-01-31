Macaristan ve Avusturya Ukrayna'ya silah desteği sağlamayacak

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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczk.
Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, başkent Budapeşte'de Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Avusturyalı Bakan Tanner de Avrupa'nın güvenlik durumunu Ukrayna'daki gelişmelerin oluşturduğunu ve en büyük tehlikenin savaşın Avrupa'ya yayılması olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu kaydeden Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 farklı misyonda ortak görev yaptığını sözlerine ekledi.