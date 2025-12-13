Maccabi taraftarları Stuttgart’ta terör estirdi

Son olarak dün oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında Almanya’nın Stuttgart takımının konuğu olan Maccabi Tel Aviv’in taraftarları, maç öncesi ve maç sırasında rakip takım taraftarını provoke etmeyi amaçlayan hakaret içeren sloganlar attı. Maçtan önce stadın dışında toplanan taraftarlar, Almanlara saldırdı. Kemer taş ve sopa ile Alman taraftarları darp eden Maccabi taraftarları, polis korumasında toplanıp küfürlü besteler söyledi. “Siz Arap destekçisisiniz. Sizi mahfedeceğiz. Kanınızı içeceğiz. Kızlarınıza tecavüz edeceğiz” sözlerinin geçtiği bir besteyi tek bir ağızdan söyleyen provokatif taraftarlar, maç esnasında da taşkınlıklarını sürdürdü. Stada girerken Nazi selamı veren taraftarlar, "Gazze'de artık okul yok çünkü artık çocuk yok" sözlerini içeren şarkılar söyledi. Ayrıca İsrailli taraftarların maç esnasında “Araplara ölüm” ve “Filistin’e lanet olsun” sloganları atmalarına rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadı.