Maccabi taraftarları Stuttgart’ta terör estirdi

İsrail futbol takımı Maccabi Tel Aviv, sportif faaliyetlerdeki başarısızlığını, vandallıkla örtmeye çalışıyor.
Son olarak dün oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında Almanya’nın Stuttgart takımının konuğu olan Maccabi Tel Aviv’in taraftarları, maç öncesi ve maç sırasında rakip takım taraftarını provoke etmeyi amaçlayan hakaret içeren sloganlar attı. Maçtan önce stadın dışında toplanan taraftarlar, Almanlara saldırdı. Kemer taş ve sopa ile Alman taraftarları darp eden Maccabi taraftarları, polis korumasında toplanıp küfürlü besteler söyledi. “Siz Arap destekçisisiniz. Sizi mahfedeceğiz. Kanınızı içeceğiz. Kızlarınıza tecavüz edeceğiz” sözlerinin geçtiği bir besteyi tek bir ağızdan söyleyen provokatif taraftarlar, maç esnasında da taşkınlıklarını sürdürdü. Stada girerken Nazi selamı veren taraftarlar, "Gazze'de artık okul yok çünkü artık çocuk yok" sözlerini içeren şarkılar söyledi. Ayrıca İsrailli taraftarların maç esnasında “Araplara ölüm” ve “Filistin’e lanet olsun” sloganları atmalarına rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadı.
SAHADA YOKLAR TERÖRDE VARLAR
Maç esnasında olaylara müdahale etmeyen Alman güvenlik güçleri, maçtan sonra Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Stuttgart Emniyetinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Stuttgart ile Maccabi Tel Aviv takımının dün oynadığı maç öncesinde, İsrailli taraftarlardan bazılarının "Nazi selamı" verdiği ve Gazze'deki insanlara hakaret içeren sloganlar attığı gerekçesiyle, soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Tel Avivli yaklaşık 400 taraftarın kent merkezinde hakaret içerikli tezahüratlarına ait görüntülerin savcılıkla analiz edildiği aktarıldı. Avrupa maçında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyet alamayan, gruptan çıkmasına imkansız gözüyle bakılan ve sahada varlık gösteremeyen Maccabi Tel Aviv’de taraftarlar, geçtiğimiz sene de Hollanda’da Ajax maçı öncesi benzer taşkınlıklarda bulunmuştu. İsrail takımlarını destekleyen taraftarların sayısız vukuatlarına karşı UEFA’nın aksiyon almaması ise en çok eleştirilen konulardan.