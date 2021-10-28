Dünya Macron 7 camiyi daha kapatıyor Fransanın İslama bitmeyen kini
AVRUPA

Macron 7 camiyi daha kapatıyor: Fransa’nın İslam’a bitmeyen kini

Avrupa’da yükselen İslamofobi ve İslam karşıtı politikaların öncüsü haline dönüşen Fransa, ülkedeki 7 cami ve derneği daha yıl sonuna kadar kapatmayı planlıyor. Ağustosta kabul ettiği ‘ayrılıkçılıkla mücadele’ yasası bahanesiyle Müslümanlara hayatı zindan eden Macron yönetimi, bugüne kadar ‘radikal İslamcılığı’ savunduğu gerekçesiyle 13 dernek ile 21 camiye kilit vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Macron 7 camiyi daha kapatıyor: Fransa’nın İslam’a bitmeyen kini
Macron yönetimi, bugüne kadar Müslümanlara ait 13 dernek ile 21 camiye kilit vurdu.

Avrupa’da yükselen İslamafobi ve İslam karşıtı politikaların görünen yüzü haline gelen Fransa’da Müslümanlara yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Fransa’nın İslam karşıtı söylemleri ile tanınan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Allonnes’da 300 kişilik cemaate sahip caminin kapatılması kararının ardından, ülke genelinde 7 cami ve derneğin daha kapatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla yürürlüğe giren sözde “Ayrılıkçılıkla mücadele” yasası kapsamında, Macron’un iktidar süresince ülke genelinde Müslümanlara ait 13 dernek ile 21 camiye mühür vuruldu.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

36 BİN KİŞİNİN OTURUM İZNİ İPTAL

İçişleri Bakanı Darmanin, Eylül 2020’den itibaren 36 bin yabancının “kamu düzenini tehdit ettiği” gerekçesiyle oturum izninin iptal edildiğini kaydetti. Darmanin, yıl sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha sözde “nefreti” yaydığı ve “radikal İslamcılığı” savunduğu gerekçesiyle kapatılacağını belirtti.

KAPATILAN CAMİNİN İMAMI ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

Sarthe Valiliğinden 25 Ekim’de yapılan açıklamada, Allonnes’da 300 kişilik cemaate sahip caminin “radikal İslam’ı savunduğu” gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti. Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı öne sürülmüştü. Daha sonra, kapatılan caminin imamının, yakın zamanda Vali tarafından “yerel topluluklara hizmet etmeye olan bağlılığından dolayı” onur madalyası ile ödüllendirildiği ortaya çıkmıştı.

Gerald Darmanin
Gerald Darmanin

AYRILIKÇI YASANIN HEDEFİ MÜSLÜMANLAR

Macron yönetimi, ağustosta kabul ettiği ayrılıkçılıkla mücadele yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. 70 maddelik yasa, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale edilmesini öngörüyor. Yasa ile kamuya açık yerlerde başörtüsü takılması, çocukların evde eğitim alması, doktor tercihi bile kısıtlanıyor. Camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale de yasa ile mümkün kılınıyor.

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