Dünya Macron Bolluk devri sona erdi
AVRUPA

Macron: Bolluk devri sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Macron: Bolluk devri sona erdi
Fransız Cumhurbaşkanı Macron

Macron, Elysee Sarayı'nda başlayan Bakanlar Kurulu öncesinde, iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğine işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığını belirtti.

Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek "pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devri"nin sona erdiğine, hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekti.

- "Yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonlarını yaşıyoruz"

'düzenden ziyade daha çok büyük bir değişim ve kargaşa gibi'

Son yıllarda yaşanan küresel olaylara ve buna karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Macron, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şey, düzenden ziyade daha çok büyük bir değişim ve kargaşa gibi... Yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonlarını yaşıyoruz; ucuz, hiç bitmeyecek gibi olan ürünlerin, teknolojik bolluğun, toprağın, ham maddenin, suyun."

Macron, Fransa ve Avrupa için yeni bir dönemin başladığının altını çizerek halkta bu durumun endişeye yol açacağı gerekçesiyle hükümeti açık olmaya, teyakkuz halinde olmaya ve taahhütlerini yerine getirmeye davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, liberal olmayan rejimlerin yükseldiğini ve otoriter rejimlerin güçlendiğini savundu.

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