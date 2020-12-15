Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Macronun işkence kampları
AVRUPA

​Macron'un işkence kampları

Macron'un işkence kampları

Fransa ve BAE’nin Yemen’de ortak hapishane ve işkence merkezi kurduğu iddiaları resmiyet kazandı. Fransa parlamentosundan 51 milletvekili Dışişleri Bakanı Le Drian’a 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Yemen’deki işkenceleri sordu. Gizli merkezin Fransız Total şirketinin işlettiği Belhaf gaz sahasında bulunduğu belirtiliyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’de ortak bir cezaevi ve işkence merkezi kurduğu iddia ediliyordu. O dönem yalanlanan iddialar, tekrar gündeme oturdu. Arap basını, Yemen’de Fransız Total şirketinin işlettiği Belhaf gaz sahasında BAE tarafından gizli bir üs kurulduğunu iddia etti. Bu işkence merkezinde muhalif isimlerin tutulduğu ve işkenceden geçirildiği ifade edildi.

Gizli merkezin Fransız Total şirketinin işlettiği Belhaf gaz sahasında bulunduğu belirtiliyor.

DELİLLER BM’YE GİTTİ

  • İşkence iddiası Haziran 2020’de BM’ye de taşındı. BAE’deki İşkence Mağdurları Derneği ve İsviçreli Sivil Toplum Örgütü Mena, Fransız Total’in tesisindeki Belhaf’da işkence gördüğünü anlatan bir mağdurun iddialarını Birleşmiş Milletler’e sundu. Yemen vatandaşı “Asker beni hücreye iterken ‘Cehenneme hoşgeldin’ dedi. Hücreler 20 metrekareyi geçmiyordu ve havalandırılmıyordu. Aylarca işkence gördüm ve hayatta kaldım” iddiasında bulundu.

Zayed

BAE’DEN HESAP SORUN

Bu iddialar Fransa Parlamentosu’nun da gündemine geldi. 51 milletvekili, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a konuyla ilgili bir mektup sundu. Bakandan, BAE’nin Yemen’deki muhaliflere işkence yapmak için kullandığı askeri üs ve gözaltı merkezinin bulunduğu sahadaki Fransız şirketinin varlığı ve suça ortak olmasıyla ilgili soruları cevaplaması istendi. Mektubun hazırlanmasına öncülük eden Fransız Milletvekili Hubert Julien-Lafferière Liberation gazetesine yaptığı açıklamada “BAE’den hesap sormanın vakti geldi” dedi.

Hubert Lafferièren

MÜSAMAHA YOK

  • Lafferière’nin paylaştığına göre o mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Belhaf tesisinde yer alan sektörümüzün en önemli tesislerinden birinin, uluslararası hukuka aykırı şekilde sömürülmesi bizi endişelendiriyor. 2009 yılından bu yana devlet bu projeyi 216 milyon Euro’ya varan kredi garantisiyle destekledi. Bu nedenle, Fransız halkının kamu parasının Yemen’deki savaş suçlarında sorumluluğu olan BAE’ye dolaylı olarak bile katkıda bulunmasına müsamaha gösterilemez.”

BAKANLIK HABERDAR

Fransız Milletvekili Sébastien Nadot de katıldığı bir televizyon programında konuyu gündeme getirdi. Nadot şunları kaydetti: “Kimin sorumlu olduğunu belirlemek zor. Fakat, bu şirketin (Total) tesisinde savaş suçları işlendiği biliniyor. Demek oluyor ki Fransız şirketi yönetenler de bu suçların farkında. Dolayısıyla Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın bu olayın ayrıntılarından habersiz olması mümkün değil.”

Sébastien Nadot
Abone Ol Google News
Joe Biden resmen başkan

Joe Biden resmen başkan

​İlk kez bir Türk delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu onayladı.
1i ağır 16 yaralı var

1'i ağır 16 yaralı var

​Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı.
10 adresePKK operasyonu

10 adrese
PKK operasyonu

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
HDP açık CHP<br>gizli ittifak istiyor

HDP açık CHP
gizli ittifak istiyor

A​raştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı sonuçlara ulaştı.
Sanayiden<br>güçlü mesaj

Sanayiden
güçlü mesaj

​Ekim verisi açıklanan ülkeler içinde en iyi görünüm.
Macron'un<br> işkence kampları

Macron'un
işkence kampları

​BAE ile ortak işkence merkezi kurduğu iddiaları resmiyet kazandı.

Rusya’nın harita oyunu

Rusya’nın harita oyunu

​Dağlık Karabağ'ı boşaltan Ermenistan bazı köyleri terk etmiyor.

MİT 11 kişiyi yakaladı

MİT 11 kişiyi yakaladı

İran istihbaratına ajan operasyonu.
İBB zabıtasından magandalık

İBB zabıtasından magandalık

​Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar.
Van'da deprem

Van'da deprem

​Valilikten açıklama yapıldı.
Kısıtlamalar etkisini gösterdi

Kısıtlamalar etkisini gösterdi

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
ABD'den <br>skandal karar

ABD'den
skandal karar

Yaptırım kararlarına Türkiye'den sert tepki.
MEB'den yüz yüze <br>eğitim açıklaması

MEB'den yüz yüze
eğitim açıklaması

Tüm anaokulları yarından itibaren başlıyor.
Artık rüzgar olmayacak

Artık rüzgar olmayacak

Dev final öncesinde yıllardır süren sorun çözüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.