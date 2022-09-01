Macron'un mahremi Trump'ın evinden çıktı: Malikanedeki dosyaların sırrı ifşa oldu

Trump'ın evine yapılan FBI baskınında ele geçirilen belgelerdeki Macron detayı dikkat çekti.

ABD merkezli Rolling Stone dergisinde, Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel hayatı ile ilgili yasadışı ayrıntılarını bildiği konusunda defalarca övündüğü iddia edildi.

Haber, FBI ajanları tarafından bu ayın başlarında Mar-a-Lago'da ele geçirilen belgeler arasında, "Bilgi: Fransa Cumhurbaşkanı" olarak listelenen "1a Maddesi" etiketli bir belgenin olduğunun ortaya çıkmasından sonra geldi.

Haberde Trump'ın Fransız meslektaşının özel davranışlarıyla ilgili bazı ayrıntıları gördüğü veya kendisine brifing verildiği "istihbarattan" öğrendiğini bile iddia ettiği yer aldı.

FBI detay paylaşmasa da Trump'ın Florida'daki malikanesinden gizemli "1a Maddesi" belgesinin ele geçirilmesiyle Trump'ın Macron hakkında ne öğrenmek istediği de merak konusu oldu.

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Anonim kaynaklardan biri, Trump'ın Macron'un aşk hayatıyla ilgili sözde gizli bilgisi hakkında pek fazla ayrıntı paylaşmadığını belirtti.

Macron'un özel hayatı 2017'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana merak konusu olduğu belirtilen haberde, Macron'un kendisinden 25 yaş büyük olan eşi Brigitte Macron ile 2010 yılında evlendiği hatırlatıldı.

Macron'un özel hayatı, 2017'de cumhurbaşkanlığına seçilmesinden bu yana dünya çapında bir konuşma konusu oldu.

'ŞANTAJ İÇİN KULLANILABİLİR'

Hillary Clinton'ın eski bir yardımcısı olan Jennifer Palmieri, geçen hafta bu dosyanın şantaj için kullanılabilecek zarar verici bilgiler içerdiğini iddia etmişti.

Trump'ın Florida'daki malikanesinin gizemi: Macron dosyası ifşa oldu

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramayı desteklemek için kullanılan beyannamenin düzenlenmiş olarak paylaşılan nüshasında, Trump'ın evinde 184 gizli belgenin bulunduğu belirtilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'da yer alan mülkünün FBI ajanları tarafından aranmasının emredildiği yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Trump'ın evinde bulunan 15 kutuda yapılan ön incelemelerin detaylarının belirtildiği belgelerde, "16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında FBI ajanları, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) verilen 15 kutunun ön incelemesini gerçekleştirmişti.

Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi" ifadeleri yer almıştı.

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DÜNYA Trump’ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu: Macron ile ilgili dosya da var