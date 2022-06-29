Dünya Madrid zirvesi sonrası İsveçin PKKlı vekili panikte Örgüt paçavrasını giyip poz verdi
AVRUPA

Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikte: Örgüt paçavrasını giyip poz verdi

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, Madrid'deki dörtlü zirveden çıkan anlaşma kararı sonrası paniğe kapıldı. Riazat, terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı önünde çekilen ve örgüt paçavrasından yapılan bir tişörtü giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Elif Karahan Yeni Şafak
Madrid zirvesi sonrası İsveçin PKKlı vekili panikte: Örgüt paçavrasını giyip poz verdi
PKK/YPG destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat.

Madrid'de NATO'nun da katıldığı dörtlü zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik talepleri, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edildi.

Anlaşma, İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat'ı rahatsız etti.

TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Twitter hesabından terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüt paçavraları önündeki bir karesini paylaşan Riazat, "Ben ve partim demokratik Kürt hareketine destek verdiğimiz için İsveç'in güvenliği için bir risk olarak görülmeli miyim? Sadece merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET

Riazat, daha sonra örgüt paçavrasından yapılan bir tişörtü giydiği fotoğrafını paylaştı. PKK'lı vekil, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunarak 'diktatör' dedi.

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