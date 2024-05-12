Madrid'den küresel intifada çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin heyeti başkanı Manu Pineda, hükümetlere baskı yapmak için daha fazla boykot, protesto ve üniversite kampları çağrısında bulundu. İspanya Komünist Paritisi'nden AP vekili olan Pineda, İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Gazze’ye destek eyleminde yaptığı konuşmada, soykırım rejiminden kesin bir kopuş ve küresel seferberlik çağrısında bulunarak Refah işgalini, Gazze'deki Filistin halkına yönelik devam eden kitlesel imha eyleminin son örneği olarak nitelendirdi. Konuşmasında, "Hükümetlerin bizi dinlemesi, İsrail'le her türlü ilişkiyi kesmesi, silah ticaretini durdurması, suçluları mahkemeye çıkarıp hapse atması için harekete geçmeliyiz" diyen Pineda, "Daha fazlasını yapalım; daha fazla boykot, daha fazla gösteri, daha fazla üniversite kampı" sözlerini sarf etti.