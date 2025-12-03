Maduro ABD’nin çağrısına olumlu yanıt verdi: Uçuşlar yeniden başlayacak

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Ulaştırma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatları doğrultusunda, ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas’a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na yönelik uçuşlara yeniden izin verileceğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu uçuşların çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirterek, Venezuela hükümetinin, ABD ile bu yılın ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdüğünü vurguladı.