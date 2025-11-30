Venezuela’dan hava sahasına saygı gösterilmesi çağrısı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu belirtilerek, bu alana ‘koşulsuz saygı’ gösterilmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak, ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığı kaydedildi.

ABD’nin askeri hareketliliğinin Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzeyi için tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, egemen devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve ilgili çok taraflı kuruluşların bu duruma karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.