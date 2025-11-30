Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Venezuela’dan hava sahasına saygı gösterilmesi çağrısı

Venezuela’dan hava sahasına saygı gösterilmesi çağrısı

09:4030/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak, ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığı kaydedildi.
1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak, ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Venezuela hükümeti, ülkenin hava sahasına ‘koşulsuz saygı’ gösterilmesi çağrısında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu belirtilerek, bu alana ‘koşulsuz saygı’ gösterilmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak, ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığı kaydedildi.


ABD’nin askeri hareketliliğinin Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzeyi için tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, egemen devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve ilgili çok taraflı kuruluşların bu duruma karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.



#Venezuela
#ABD
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler yer var?