Dünya Malezya Başbakanı Enver İbrahim lüks makam aracı kullanmayı reddetti
ASYA

Malezya Başbakanı Enver İbrahim lüks makam aracı kullanmayı reddetti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, kamu kaynaklarının israfına karşı yeni bir kültürün parçası olarak kendi kullanımı için yeni makam aracı ve ofisine gereksiz hiçbir yeni mobilya alınmayacağını açıkladı. İbrahim, yakın zamanda satın alınan "Mercedes-Benz S600" marka lüks limuzini resmi makam aracı olarak kullanmayacağını da vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Malezya Başbakanı Enver İbrahim lüks makam aracı kullanmayı reddetti
Malezya Başbakanı Enver İbrahim

Malezya'nın 10. Başbakanı olarak görevine başlayan Enver İbrahim, görevi sırasında söz konusu lüks araç yerine Başbakanlıkta bulunan herhangi bir aracı kullanacağını bildirdi.

"Benim için yeni masraf yapılmasını istemiyorum"

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakanlık tarafından göreve gelmeden önce satın alınan ve şahsıma temin edilen Mercedes S600 marka aracı kullanmayı reddettiğimi bildirmek isterim. Benim için yeni masraf yapılmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

Cumartesi gecesi Selangor eyaletindeki bir camiden çıkarken benzer açıklamalar yapan Başbakan Enver İbrahim, herkes tarafından uygulanması gereken kamu kaynaklarının israfına karşı yeni bir kültürün parçası olarak kendi kullanımı için yeni makam aracı ve ofisince gereksiz hiçbir yeni mobilya alınmayacağını söylemişti.

Başbakanlık maaşını almayacağını açıklamıştı

75 yaşındaki lider, daha önce genel seçim kampanya sürecinde verdiği söz doğrultusunda başbakanlık maaşını almayacağını açıklamıştı.

Daha önce kabinedeki bakan sayısının da azaltılacağını belirten Enver, kabinedeki bakanlardan maaşlarının düşürülmesi önerisine destek vermelerinin istendiğini dile getirmişti.

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