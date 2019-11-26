Dünya Malide helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
AFRİKA

Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında ülkede görevli 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında dün gece iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

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