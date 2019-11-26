Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

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26 yıllık vicdan azabı sonrası gelen itiraf: 8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen 'Fatoş' bebeğin, öldürüldüğü öne sürüldü. Jandarmaya başvuran Fatoş bebeğin halası A.A., bebeğin, annesi ve o dönem kaçarak evlendiği ağabeyi A.Ş. tarafından önce zehirlenmek istendiğini, ardından poşetle boğulduğunu öne sürdü.