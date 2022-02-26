Dünya Putine ağır darbe Manchester Unitedın kararına sosyal medyadan destek yağdı
AVRUPA

Putin'e ağır darbe: Manchester United’ın kararına sosyal medyadan destek yağdı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından birçok spor kulübü bu olayı sert bir dille eleştirmişti. Geçtiğimiz gün Alman ekibi Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını kaldırdı. İngiliz devi Manchester United da Rus firmasıyla olan anlaşmasını temelli olarak iptal etti. Rusya'nın en köklü hava yolu firması olarak tanınan Aeroflot anlaşmasını sonlandıran Manchester United'a sosyal medyadan destek yağdı.

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Manchester United’dan Rusya kararı
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Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal eden ve tüm dünyanın tepkisini alan Rusya durmak bilmiyor. Kiev'e kadar ilerleyen Rus ordusu birçok sivilin ölümüne yol açtı. Bu olayların ardından spor dünyası Rusya'ya sessiz kalmadı. Futbolcuların yanı sıra dünyanın önde gelen kulüpleri de tepkilerini açık bir şekilde gösterdi.

PUTİN ŞOKE OLDU

Rusya'nın işgalinden sonra Manchester United bu duruma sessiz kalmadı. Schalke 04'ten sonra İngiliz devi Manchester United da büyük bir hamle yaptı. Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan Aeroflot'la olan sözleşmesini fesheden İngiliz ekibi sosyal medyada alkış topladı. Putin'in spor dünyasından beklemediği bu hamle karşısında büyük şoka uğradığı öğrenildi.

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CHELSEA'NİN BAŞKANINA BÜYÜK TEPKİ VARDI

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili, Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Rus lider Putin'e yakınlığından dolayı varlıklarına el konulması konusunda çağrıda bulundu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarında Abramovich'in Birleşik Krallık'a girişinin yasaklandığı duyuruldu.

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Putine ağır darbe

Putin'e ağır darbe

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