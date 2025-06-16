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Manidar zamanlama: Modi alelacele Güney Kıbrıs'a koştu

Manidar zamanlama: Modi alelacele Güney Kıbrıs'a koştu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:0416/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi karşıladı.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi karşıladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 23 yıl aradan sonra Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. Ziyaretin Pakistan ile yaşanan gerilim ve İsrail- İran çatışmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Hindistan Başbakanı
Narendra Modi
dün resmi ziyaret için Güney Kıbrıs’a gitti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Başbakanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.


Modi, gelişinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hristodulidis’e teşekkür ederek,
"Bu ziyaret, Hindistan ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret, yatırım ve diğer alanlarda önemli ölçüde ilerlemesine katkı sağlayacak"
ifadelerini kullandı.


Manidar zamanlama


Modi'nin Güney Kıbrıs ziyaretinin geçtiğimiz haftalarda Pakistan ile yaşanan çatışma ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.





Yeni Delhi yönetiminin İsrail ile olan yakınlığı bilinirken Modi'nin alelacele gerçekleşen bu ziyaretinde masanın gizli gündeminin ne olduğu merak konusu.




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