Manidar zamanlama: Modi alelacele Güney Kıbrıs'a koştu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 23 yıl aradan sonra Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. Ziyaretin Pakistan ile yaşanan gerilim ve İsrail- İran çatışmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Başbakanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.
Manidar zamanlama
Modi'nin Güney Kıbrıs ziyaretinin geçtiğimiz haftalarda Pakistan ile yaşanan çatışma ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Yeni Delhi yönetiminin İsrail ile olan yakınlığı bilinirken Modi'nin alelacele gerçekleşen bu ziyaretinde masanın gizli gündeminin ne olduğu merak konusu.