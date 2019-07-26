Maraş açılacak

1974’ten bu yana kapalı olan Maraş’ın açılması için ilk adım atıldı. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, envanter çalışması yapacak heyetle birlikte Maraş’a girdi. KKTC yönetiminin Maraş’ın açılması kararını hatırlatan Özersay, “Maraş ile ilgili kararımızı uygulamaya koyuyoruz. Laf ola yapılan bir açıklama değildi” dedi.

Doğu Akdeniz’de Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, ABD ve bazı ülkelerin kışkırtma ve hak iddia etmelerine karşı Ankara ve KKTC’nin kapalı Maraş’ı açma kararı almasından sonra ilk adım dün atıldı.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, beraberindeki heyet ile Maraş’ta yapılacak envanter çalışmasının ilk adımını dün attı. Özersay ve beraberindekiler Maraş’ta incelemelerde bulundu.

1974’ten beri kapalı olan hayalet şehir Maraş’ın açılması için envanter çalışması yapacak olan heyetin başındaki KTTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Envanter çalışması için komisyon üyeleriyle birlikte kapalı Maraş’a girdik. Bu tek seferlik bir durum değil devamı olacak” dedi. Özersay konuşmasını şöyle sürdürdü:

ENVANTER ÇALIŞMASI BAŞLADI

“Daha önce Maraş’a siyasi düzeyde ziyaretim olmuştu. Oradaki durumu genel anlamda biliyoruz. Kaba bir takım veriler elimizde var. Ama bunları güncellemek gerekiyor. Maraş ile ilgili kararımızı uygulamaya koyuyoruz. Laf ola yapılan bir açıklama değildi, önce komisyonumuzu oluşturduk, sonra hazırlıklarımız yaptık. Arazide de çalışmalarımızı başlatıyoruz. Şimdi envanter komisyonuyla birlikte burada ilk adımı atacağız.

VERİLER GÜNCELLENECEK

Komisyonda yer alan mimar, mühendis, eski eser uzmanı, belediye ve askeri yetkililerinin dışında bu gibi konuların uzmanı isimlerle burada bir inceleme yapacağız, elimizdeki verileri güncelleyeceğiz. Yavaş yavaş bu binaların durumu, kentin alt yapısı, turistik maksat, ticari maksatlı durumlarla ilgili bir inceleme yapacağız.”

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RUMLARIN DA HAKKI GÖZETİLİYOR

Özersay, “KKTC olarak Maraş’a yönelik hangi adımı atacağımıza karar vermeden önce elimizdeki binaların durumuna, mülkiyet haklarına bakmamız gerekiyor. Vakıflar idaresinin mülkiyet durumuna dair belgeler var. Bunların durumuna, eski sakinlerin, Kıbrıslı Rumların mülklerle olan bağlantısına bakmak lazım. Taşınmaz malların yanında bir de taşınır mallarla ilgili alınan tedbirler oldu. Çünkü burada önemli olan şey bireylerin ve vakıflar idaresinin mülkiyet haklarına helal gelmeksizin bir çalışma yapacağımıza dair bir karar almıştık” dedi.

Sivil hayatın parçası olacak

Özersay, “Maraş’ın artık gerçek hayatın bir parçası olması gerekip gerekmediğine karar vereceğiz. Bu ülkedeki durağanlığın, statükonun sembolü haline gelmiş olan Maraş’ın bu şekilde kalmasını kabul etmiyoruz, açmak için bir adım atacağız. Atılacak adımlar arasında farklı seçeneklerimiz var. Özellikle vurguluyorum envanter çalışmasının sonuçlarına bakarak doğru ve sağlıklı karar vermek istiyoruz. Ama her durumda buranın bir askeri bölge olarak kalması, taşınır, taşınmaz mallara ilişkin olarak mülkiyet bakımından hakkı olan insanların 45 yıldır olduğu gibi burayla hiçbir bağının kalmaması gibi yaklaşım sürdürülemez. Dolayısıyla buranın sivil hayatın parçası haline geleceği ama mülkiyet haklarına saygı duyularak sivil hayatın parçası haline geleceği bir takım adımlar atmayı düşünüyoruz. Bu artık bir defa da mı olur, kademeli mi olur, çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak cevap verebiliriz. Ama bugünkü durumu devam ettirmeyeceğiz” dedi.

Statükoyu bitireceğiz

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, “Bu bir başlangıç, bunun ne kadar sürede sonuçlanacağını söylemek zor olur ama başka girişler de olacak. Alt komisyonlar da kurulup, hızlıca başka çalışmalar da yapılacak. Binaların dayanıklılığı üzerinden bir örnekleme yapılarak hızlıca bir çalışma olacak. Bir defaya mahsus değil. Bu aşamada söylenebilecek şey, bir defada topluca hayata geçmesi gerçekçi değil belki ama kademeli bir yapı ortaya konur. Biz KKTC olarak bu yapıyı kıracağız ve statükonun devam etmeyeceğini vurgulayabilirim” dedi.

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