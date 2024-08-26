Masada sıra Gazze'ye gelemedi

ABD ve Batı medyası Gazze'ye ilişkin ateşkes müzakerelerinde sonuca ulaşılamamasında Hamas'ı engel olarak göstermeye çalışırken, müzakerelerin Philadelphia (Salahaddin) Koridoru meselesinde tıkanması nedeniyle diğer başlıklara henüz geçilemediği ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın Hamas yetkililerinden edindiği bilgiye göre ise görüşmelerde sonuca varılamamasının ilk nedeni ise Mısır'ın kesin talebine rağmen Philadelphia Koridoru'ndan İsrail'in tamamen çekilmeyi reddetmesi olduğu öğrenildi. Müzakerelerde Hamas'ın taleplerinden önce Mısırlı müzakerecilerin Philadelphia Koridoru'ndan İsrail'in kesinlikle çekilmesini istediği belirtildi. Bu çerçevede henüz müzakere sürecinde ilk basamağın aşılamadığı kaydedildi. Philadelphia Koridoru, Kahire ve Tel Aviv arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması uyarınca tampon bölge olarak kabul ediliyor.





İŞGALCİ ASKER BIRAKMAK İSTİYOR

Philadelphia Koridoru ile ilgili yapılan müzakerelerin tamamını kendi iç meselesi olduğunu belirten Mısır'ın üstlendiği öğrenildi. Kahire, İsrail askerlerinin Philadelphia Koridoru’nda konuşlu olmasını ‘iki ülke arasındaki ilişkileri tehdit eden bir kırmızı çizgi’ olarak değerlendiriyor. İşgalci güç İsrail'in Camp David Anlaşmasına aykırı olarak Philadelphia Koridoru'na karşı üç aşamalı bir geri çekilme önerisi sunduğu öğrenildi. İşgalci gücün üçüncü aşamanın sonunda ise çok az bir askeri kritik bölgede tutmak istediği belirtiliyor. Kahire'nin ise bu talebi kabul edilemez olarak bulduğu ve reddettiği kaydedildi.





HAMAS DÖRT MADDEDE ISRARCI

Mısır ve İsrail arasındaki Philadephia Koridoru krizi aşılamazken, Hamas'ın arabulucularla müzakere masasına ilettiği dört maddeden de asla taviz vermediği belirtildi. Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ın, müzakere heyetlerine dört maddenin tamamının uygulanmasına yönelik anlaşma yapılması talimatını verdiği kaydedildi.





HEDEF BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

Hamas'ın şartlarından biri esirlerin karşılıklı olarak tamamen serbest bırakılması. İsrail'in daha önce kabul ettiği bu maddenin yürürlüğe girmesiyle karşılıklı olarak tüm esirlerin tamamının serbest bırakılması isteniyor. İsrail’in ilk esir takası sırasındaki anlaşmaya uymaması ve sürekli ertelemesini dikkate alan Hamas'ın yeni süreçte esirleri parça parça bırakacağı belirtiliyor. Anlaşma maddelerinden bir diğerinin kalıcı ateşkes olduğu tekrar dile getirilirken son maddenin ise Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze’yi kapsayan Filistin devletinin kurulması.





KAHİRE'YE TEMSİLCİ GÖNDERİLDİ

Hamas'ın arabulucu heyetlere ilettiği dört anlaşma maddesi üzerinde heyetlerin görüşmelere devam ettiği öğrenilirken İsmail Heniyye'ye yönelik suikasttan sonra ilk kez siyasi büro üyesi Halil el-Hayya'da Mısır'a gitti. Hamas'ın Halil el-Hayya'yı Kahire'ye göndererek müzakerelerin sonuca ulaşmamasından sorumlu tutan İsrail ve Batılı ülkelere cevap vermek istediği değerlendiriliyor.





OYALAMA TEKLIFINE HAMAS’TAN RET

İsrail, ateşkesi zora sokan tekliflerini Hamas’a diretmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını dile getiren Hamas hareketi, Mısır'ın başkenti Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifi, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddetti. Hamas yetkilisi, Kahire'de kendilerine iletilen yeni teklifi İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içermediği için reddettiklerini söyledi.





KRITIK TAMPON BÖLGEKRITIK BÖLGE

İsrail ordusunun 1967-2005 yılları arasında Gazze Şeridi'ni işgali sırasında oluşturduğu, yer yer 100 metre genişliğindeki 14 kilometrelik Gazze Şeridi ile Mısır sınırı boyunca uzanan bir sınır şeridi olan Philadelphia Koridoru (Salahaddin Koridoru), Kahire ve Tel Aviv arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması uyarınca tampon bölge kabul ediliyor.



