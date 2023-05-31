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Dünya

Medvedev: İngiliz yetkililer meşru hedef olarak görülebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İngiltere’nin askeri ya da sivil görevlilerinin Rusya’nın ‘meşru askeri hedefi’ olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

16:01 . 31/05/2023 Çarşamba
DHA
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, “Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly, Ukrayna'nın 'Rusya'nın kabiliyetlerini zayıflatmak için sınırlarının ötesinde güç kullanma meşru hakkına sahip olduğunu' ifade etti. Cleverly'e göre Ukrayna'nın sınırlarının ötesindeki meşru askeri hedefler meşru müdafaanın bir parçasıdır. Ezeli düşmanımız İngiltere'nin ahmak yetkilileri, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokolleri de dahil olmak üzere modern savaşları düzenleyen ve evrensel olarak kabul gören uluslararası hukuk çerçevesinde kendi devletlerinin de savaş halinde olarak nitelendirilebileceğini unutmamalıdır” dedi.

“İngiliz yetkililer de hedef olarak değerlendirilebilir”

Medvedev, bu anlayışla İngiliz devlet ve askeri yetkililerin de Rusya’nın ‘meşru hedefi’ olabileceğini vurgulayarak, “Bugün Birleşik Krallık, Ukrayna'nın müttefiki olarak ona teçhizat, uzman ve benzeri askeri yardımlar sağlamakta ve fiilen Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütmektedir. Bu durumda, savaşı kolaylaştıran askeri ya da sivil tüm kamu görevlileri meşru bir askeri hedef olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.


#Rusya
#Medvedev
#hedef
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