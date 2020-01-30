Dünya Meksikada çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu
AMERİKA

Meksika'da çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu

Meksika'da 13 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan çevre aktivisti Homero Gomez Gonzalez'in cansız bedeni kuyuda bulundu.

Haber Merkezi AA
Çevre aktivisti Homero Gomez Gonzalez.
Çevre aktivisti Homero Gomez Gonzalez.

Yetkililer, Michoacan eyaletinin Ocampo kasabasında kral kelebekleri ve onların kış aylarını geçirdiği ormanların korunması yönünde çalışmalar yürüten aktivist Gonzalez'in cesedinin, idarecisi olduğu kelebek barınağının yakınlarında bir kuyuda bulunduğunu açıkladı.

  • BBC'nin haberine göre, Gomez'in cesedinin nasıl bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, Michoacan savcılık ofisinden yapılan açıklamada, aktivistin cesedinin otopsiye gönderildiği ifade edildi.

Aktivistin vücudunda darp izine rastlanmadığı, savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Gomez'in kayıp olduğunu 14 Ocak'ta yetkililere bildiren yakınları, aktivistin, organize suç çetesinden tehditler aldığını söylemişti.

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Ne olmuştu?

Çevre aktivistini arama çalışmalarına 200'den fazla gönüllü katılmış ve Ocampo ile komşusu Angangueo bölgelerinden 53 polis, geçen hafta sorgu için gözaltına alınmıştı.

  • Gomez, bölgede yasa dışı ağaç kesimini durdurma stratejisinin de bir parçası olarak Kasım 2019'da kelebek barınağı açmış ve kaybolmadan kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, insanları barınağı ziyarete davet etmişti.

Aktivistin, kaçak ağaç kesimiyle mücadele etmesi nedeniyle suç çetelerince hedef alınmış olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştı.

Meksika'da devletin uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütlerine karşı mücadele başlattığı 2006'dan bu yana 60 binden fazla kişinin kaybolduğu belirtiliyor.

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