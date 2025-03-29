Meloni'den ABD çıkışı: Çocukça ve yüzeysel

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı ve Avrupa Birliği'nin de tepkisini çeken "Avrupa'da bazı temel değerlerin gerilediğini" söylediği konuşmasına katıldığını ifade etti. Meloni, İngiltere'den Financial Times gazetesine mülakat verdi. Meloni, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih'te Avrupa konusunda dile getirdiği pozisyonlara katıldığımı söylemeliyim. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Avrupa biraz kaybolmuş durumda" dedi. İngiliz Financial Times gazetesine röportaj veren Meloni, İtalya'nın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde AB ile ABD arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunun öne sürülmesinin "çocukça" ve "yüzeysel" olduğunu belirtti. Başbakan Meloni, kendisinin muhafazakar bir lider, Trump'ın da Cumhuriyetçi olduğunu anımsatarak "Kesinlikle ona birçok kişiden daha yakınım. İtalya, ABD ile iyi ilişkilere sahip olabilir ve İtalya'nın da Avrupa ile çatışmaktan kaçınmak ve köprüler kurmak için yapabileceği bir şey varsa bunu yapacağım ve bu, Avrupalıların çıkarına" ifadelerini kullandı. Meloni, AB'ye Trump yönetiminin gümrük tarifelerine yanıt verirken "sakin olma" çağrısında bulundu.