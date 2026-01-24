Meloni'den Nobel'i Trump'a verme teklifi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'daki savaşı sonra erdirebilirse onu Nobel Barış Ödülü için aday göstermeyi umduğunu dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Nobel Barış Ödülü'nü arzuladığını sıkça dile getirmiş ve bu yolda birçok müzakerede arabuluculuk rolü üstlenerek sona erdirdiği çatışmalar olmuştu.
"Umarım Trump'a Nobel Barış Ödülü verebiliriz"
Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Donald Trump ve Nobel Ödülü hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, "Umarım bir gün Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verebiliriz." dedi.
"Aday gösterebiliriz"
İtalyan lider, "Eğer Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasında bir fark yaratırsa, sonunda biz de Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliriz diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.