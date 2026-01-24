Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Meloni'den Nobel'i Trump'a verme teklifi

Meloni'den Nobel'i Trump'a verme teklifi

12:5624/01/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Giorgia Meloni - Donald Trump
Giorgia Meloni - Donald Trump

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'daki savaşı sonra erdirebilirse onu Nobel Barış Ödülü için aday göstermeyi umduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Nobel Barış Ödülü'nü arzuladığını sıkça dile getirmiş ve bu yolda birçok müzakerede arabuluculuk rolü üstlenerek sona erdirdiği çatışmalar olmuştu.


İtalya Başbakanı
Giorgia Meloni
, Trump'ın öncülüğünde yürütülen ve hala devam etmekte olan Ukrayna müzakereleri ve ABD Başkanı'nın olası Nobel adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

"Umarım Trump'a Nobel Barış Ödülü verebiliriz"


Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Donald Trump ve Nobel Ödülü hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, "Umarım bir gün Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verebiliriz." dedi.


"Aday gösterebiliriz"


İtalyan lider, "Eğer Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasında bir fark yaratırsa, sonunda biz de Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterebiliriz diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.




#Meloni
#trump
#nobel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR 24 OCAK: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?