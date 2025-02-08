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Mervan İsa için dev tören

Mervan İsa için dev tören

04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mervan İsa uğurlandı.
Mervan İsa uğurlandı.

Hamas, İsrail güçlerinin 2024 Mart ayında şehit ettiği İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutan Yardımcısı Mervan İsa’yı görkemli bir cenaze töreniyle uğurladı. Mervan İsa'nın fotoğrafının yer aldığı bir tabutun taşındığı törende binlerce Gazzeli yer aldı.

Hamas Hareketi, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda şehit olan İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutan Yardımcısı Mervan İsa için bir cenaze töreni gerçekleştirdi. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine, Kassam Tugayları'na bağlı çok sayıda direnişçi, silahlarıyla katıldı. Mervan İsa'nın fotoğrafının yer aldığı bir tabutun taşındığı törende binlerce Gazzeli de yer aldı.



#Hamas
#Mervan İsa
#İsrail

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