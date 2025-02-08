Mervan İsa için dev tören

Hamas Hareketi, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda şehit olan İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutan Yardımcısı Mervan İsa için bir cenaze töreni gerçekleştirdi. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine, Kassam Tugayları'na bağlı çok sayıda direnişçi, silahlarıyla katıldı. Mervan İsa'nın fotoğrafının yer aldığı bir tabutun taşındığı törende binlerce Gazzeli de yer aldı.