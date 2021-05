Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü: İsrail polisi saldırı sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter hesabından “İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklıselime davet ediyoruz” dedi.