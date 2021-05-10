Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü: İsrail polisi saldırı sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle kutlu ramazan ayında düzenlenen bu tür saldırıların, tüm insani normlara ve insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulanarak İslamabad yönetiminin, İsrail işgal güçlerince Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz ifadesine yer verildi. Açıklamada, Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Filistin davasına olan kararlı desteğimizi yineliyoruz ve bir kez daha uluslararası toplumu Filistin halkını korumak için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz denildi. Bölgede kalıcı barış için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarıyla uygun, iki devletli çözüme olan ihtiyacın altı çizilen açıklamada, bunun 1967 öncesi sınırlarda, başkenti Kudüs olan yaşayabilir ve bağımsız Filistin Devleti ile birlikte olması gerektiği kaydedildi.