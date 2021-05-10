Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü: İsrail polisi saldırı sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate sabah namazındaki sert müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mescid-i Aksa'ya birkaç kapıdan baskın düzenleyen İsrail polisinin Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını anlatan Kisvani, müdahale sırasında kendilerine birçok yaralı bilgisi geldiğini aktardı.
Kisvani, Mescid-i Aksa'nın Silsile ve Aslanlar Kapısı'ndan çıkan bazı yaralı Filistinlilerin İsrail güçlerince gözaltına aldığını kaydetti.
Bugünün sakin geçmesini ümit ettiklerini ancak çatışmalar yaşandığını aktaran Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan geri çekilmeleri konusunda Tel Aviv'e baskı yapılması için içeride girişimlerde bulunduklarını ve uluslararası mercilere çağrı yaptıklarını ifade etti.
DÜNYA
Dünya Müslümanları ayakta: İlk kıble Mescid-i Aksa'da neler oluyor?
DÜNYA
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.
FOTOĞRAF 18
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepki yağdı.
Saldırılara yönelik ilk tepki gösteren ülkelerinden başında Türkiye geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz. denildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter hesabından “İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklıselime davet ediyoruz” dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle kutlu ramazan ayında düzenlenen bu tür saldırıların, tüm insani normlara ve insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulanarak İslamabad yönetiminin, İsrail işgal güçlerince Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz ifadesine yer verildi. Açıklamada, Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Filistin davasına olan kararlı desteğimizi yineliyoruz ve bir kez daha uluslararası toplumu Filistin halkını korumak için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz denildi. Bölgede kalıcı barış için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarıyla uygun, iki devletli çözüme olan ihtiyacın altı çizilen açıklamada, bunun 1967 öncesi sınırlarda, başkenti Kudüs olan yaşayabilir ve bağımsız Filistin Devleti ile birlikte olması gerektiği kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde paylaşılan yazılı açıklamasında, İsrail'in en temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek buna karşı uluslararası düzeyde acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti. İran, Kudüs işgalcisi rejimin polisinin, ramazanın son cumasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırısını, namaz kılanları şehit etmesini ve yaralamasını şiddetle kınıyor ifadelerini kullanan Hatibzade, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların bu cinayetlere karşı görevlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, bölgede güvenlik ve istikrar sağlama amaçlı barış sürecini yeniden başlatma şansını zayıflatabilecek tek taraflı adımlar atılmasını ve uluslararası meşru kararların ihlalini kınadığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planı ve uygulamalarından endişe duyulduğu ve bu adımın reddedildiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın Filistin halkının yanında durduğu yinelenen açıklamada, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik tüm çabaların desteklendiği vurgulandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından duyulan endişe dile getirildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, İsrail güçlerinin dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Harem-i Şerif'te namaz kılanlara yönelik plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik tepkisini ifade etti. Harem-i Şerif'e yapılan baskının ve barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırının, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış olarak nitelendirildiği açıklamada, kabul edilemez bu saldırıların kınandığı belirtildi. Fayiz, Aksa'daki cemaatin can güvenliğinden sorumlu tuttuğu İsrail'i, bölgede yükselen tansiyon konusunda uyardı.
AB ise, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylarla ilgili, Harem-i Şerif'te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, tüm taraflardaki siyasi, dini liderlerle topluluk önderlerinin itidal ve sorumluluk göstermesi, durumu sakinleştirmek için her çabayı sergilemesi istenerek Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz değerlendirmesi yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya davet etti: Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. Yaşanan gelişmeler Moskova'da derin bir endişeyle karşılandı. Tüm tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı olup 1967 yılındaki sınırlar dahilinde barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin ve İsrail devletlerinin kurulmasına dayanan barışçıl bir çözüme ulaşılmasını engelliyor. BM Güvenlik Konseyi kararlarında yansıtılan ilkeli ve tutarlı tutumunu yeniden teyit ediyoruz. Buna göre; toprakların ve üzerindeki mülklerin kamulaştırılmasının yanı sıra, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşim birimleri kurulmasının yasal hükmü bulunmuyor.
Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, işgalci İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'e şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi çağrısında bulunan Sturgeon, Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez dedi.
Avrupa Müslüman Forumu, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerini şiddetle kınayarak Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve İsrail'in silahlı işgalinden koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, Bu tür provokasyonları Filistin ve dünya Müslümanları için kutsal olan ramazan ayında katiyen kabul etmiyoruz. Avrupa Müslüman Forumu dinimizin en büyük kutsal yerlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıdır denildi.
İsrail polisinin saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınan ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Kudüs’te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir” açıklamasında bulundu.
Bangladeş hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı. Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, İsrail güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddetini kınadıklarını ifade etti. Momen, ibadet mekanlarının savaşmak için değil ibadet etmek için var olduklarının altını çizdi
Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile UNESCO’ya, Aksa’da yaşananlar konusunda ‘üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme’ çağrısı yapıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’a gelişmelerle ilgili olarak BMGK’ya acil toplantı çağrısı yapması talimatını verdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Ateşle oynama” diyerek seslendi.
Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Waters Twitter’dan,“İsrail bir apartheid (ırkçı) devlettir” ifadelerine yer verdiği bir video paylaştı. ‘Apartheid’ terimi, 1948’ten sonra Güney Afrika’da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan rejim için kullanılıyordu. Waters, “İsrail’i her koşulda destekliyorum” diye açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a da seslenerek, “İnsanların evlerinden soykırım yapılır gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor” sözleriyle eleştirdi.
Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Hadid, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullandı. IMEU platformunun Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti. başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!! ifadeleriyle destek verdi.
İsrail'e dünyadan tepki yağdı: Ramazan'da camiye saldırı affedilemez
İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepki yağdı. Başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, İran, Rusya, AB olmak üzere çok sayıda ülkeden İsrail polisi tarafından Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar şiddetle kınanırken, Filistin halkının haklı mücadelesine yönelik destek sözleri de yinelendi. İsrail'in saldırgan tutumuna yönelik dünyaca ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirirken, Amerikalı model Bella Hadid ise olaylara ilişkin paylaştığı bir içerik üzerinden "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle Filistin halkına destek verdi.
FOTOĞRAF 10
İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırıda bulundu.
Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, saldırı öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu.
Filistinliler, Mescidi Aksa'da saldırının durmasıyla temizlik yaptı.
İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar.
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi.