Mevcut düzenler iflas etti

MEVCUT DÜZENLER İLKEL

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi için yeni bir dünya düzeni çağrısında bulundu. Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen ‘Asya’nın Geleceği’ konferansında konuşan Mahathir, dünya genelinde yaşanan çatışma, iç savaş ve milletler arası problemlere değindi. Mahathir, sorunları çatışma ve savaşla çözmeyi planlayan mevcut düzenlerin ilkel olduğunu vurguladı.

‘GENEL DURUM İSTİKRARSIZ’

Mahathir, “Dünyadaki genel durumun istikrarlı olmadığını görüyoruz. Her bölgede bir sorun var, Latin Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da ve Ortadoğu’da” şeklinde konuştu. Dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı olduğunun altını çizen Mahathir, “Yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü mevcut birtakım düzenler iflas etmiş görünüyor. Bu sistemler başarısız oldu, çünkü biz hala ilkel ve nispeten uygarlaşmamış haldeyiz” ifadesini kullandı.

Huawei’ye destek çıktı



ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına da değinen Mahathir, ABD’nin kara listeye aldığı Çinli telekomünikasyon devi Huawei’den yana tavır alarak ‘Çinli şirketin ABD teknolojisi karşısında muazzam bir ilerleme elde ettiğini’ belirtti. Mahathir, “ABD’nin sonsuza dek dünyadaki en iyi teknolojiye sahip olan en büyük ülke olamayacağını kabul etmek zorundayız” diye ekledi.