Dünya MGKda mesaj verildi Türkiye İdlibde güvenli bölge kurabilir
ORTADOĞU

MGK'da mesaj verildi: Türkiye İdlib'de güvenli bölge kurabilir

Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken, 4.5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'nda "İdlib’de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak" kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika ziyaretinin dönüş yolunda "İdlib için sabrımız tükeniyor" tepkisini gösterdi. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın sivil Türkiye sınırına ulaştı. Peki İdlib'deki insani krizi engellemek için Türkiye ne yapacak? Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Türkiye yoğun bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya. İdlib'in kuzeyinde ve batısında güvenli bölge kurulacak ve bu insanlar sınırlarımızın dışında korunacak" dedi.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırıları büyük insani krize yol açarken, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dün dikkat çekici bir karar alındı.

4.5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, "İdlib’de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak sürecek" vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin dönüş yolunda "İdlib için sabrımız tükeniyor" ifadesi, MGK'nın bu açıklamasını daha kritik hale getirdi.

Peki Türkiye İdlib'deki krizi engellemek için hangi adımları atabilir? MGK'dan çıkan bu karar ne anlama geliyor?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "12 Ocak'ta ateşkes oldu ancak Esed rejimi saldırılarına devam ediyor çünkü M4-M5 karayolunu ele geçirmek istiyorlar. Burası bir ticaret yolu. Esed rejiminin ayakta kalması için önemli bir yer. Yoğun saldırılarının arkasındaki neden de bu. Rejimin ekonomik durumu çok kötü durumda. Bazı bölgelerde halk hareketlerine neden oluyor. Rejimin ayakta kalması için ticaret yollarına ihtiyaç var" dedi.

Esed rejim güçleri Serakib'e doğru ilerliyor. (Kaynak: Suriye Gündemi)

"Türkiye insani krizi engellemek için hangi tedbirleri alabilir" sorusuna yanıt veren Pekin, "Türkiye'nin yapması gereken şey güvenli bölge yaratmak. Sınırımızın önünde çadır kentler kurulacak ve bu insanlar Türkiye'ye gelmeden sınırlarımızın dışında korunacak. Bu bölgeler İdlib'in hem batısında hem de kuzeyinde ve M4-M5 karayollarının 10-15 kilometre uzağında olacak. Elbette çok zor konu. Hem güvenli bölgenin tesisi hem de onların ihtiyacını karşılamak zorlu bir iş." diye konuştu.

"ÖSO'NUN DİĞER TERÖR GRUPLARINDAN AYRIŞTIRILMASI ÖNEMLİ"

Türkiye ile Rusya arasında temasların devam ettiğine dikkat çeken Pekin, "BM'nin terör örgütü olarak gördüğü örgütler ile diğer silahlı muhalifler ayrıştırılması önemli. Sivil halkın güvenli bölgeye alınması gerekiyor. El Nusra ve HTŞ gibi grupların bu güvenli bölgeye girmemesi gerekir. Özgür Suriye Ordusu'nun muhalif unsur olarak kabul edilmesi ve onlara yönelik saldırıların olmaması konusu Rusya ile konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

İDLİB MERKEZE GİRMEZLER

Esed rejiminin İdlib merkezine gireceği düşünmediğini belirten Pekin, "Suriye Genelkurmay Başkanlığı İdlib'in geri alınacağını söyledi ama bu propaganda amaçlı olabilir. Buna güçleri yeter mi, yetmez mi bilinmez" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLEM NOKTALARININ DURUMU NE OLACAK?

"Esed rejiminin ateşkes kararına uymaması nedeniyle Astana sürecinin bir parçası olan Türkiye'nin bazı gözlem noktalarının çevresi Esed rejiminin kontrolüne girdi. Peki bu gözlem noktalarının durumu ne olacak?" sorusuna yanıt veren Pekin, şunları söyledi:

  • "Eğer gözlem noktalarındaki varlığımız devam edecekse, bunların takviye edilmesi ve korunması gerekir. Gözlem noktalarının bence kuzeye ve batıya doğru çekilmesi gerekir zira bu gözlem noktaları ile güvenli bölgeyi tesis edebiliriz. Sivilleri kendi sınırlarımızı alamayız. Gözlem noktalarını ile sınırlarımız arasında 10-15 km olabilir. Askeri birlikler ile birlikte çadırlar da gönderildi. Böyle bir çalışma var sanırım."

Rus savaş uçakları İdlib'i harabeye çevirdi
OYNAT 00:48
Rus savaş uçakları İdlib'i harabeye çevirdi
Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir hastane ve fırını hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında bölge havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde hasar alan binalar dikkat çekti.


Irkçı akımlarlamücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.
Yarın kem gözlerin Kabeye çevrilmesini engelleyemeyiz

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.
Rusyadagaz patlaması

Rusya'da
gaz patlaması

​Fabrikada 4 Türk çalışan yaşamını yitirdi.
Koca Yusuf yola çıktı

Koca Yusuf yola çıktı

Çin'den Türklerin tahliyesi için gidiyor.
Yasa dışı<br>bahis operasyonu

Yasa dışı
bahis operasyonu

​Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme.
Virüs ekonomimize yarayacak

Virüs ekonomimize yarayacak

​ABD Ticaret Bakanı'ndan tepki çeken açıklama.

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

​Dışarıya çıkamayanlara robotlar yiyecek götürüyor.
Toplanandan<br>5 katını harcadık

Toplanandan
5 katını harcadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deprem vergisi' iddialarına sert çıktı.
Çin'den gelenlere<br>özel hastane

Çin'den gelenlere
özel hastane

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de korona tanısı konan hasta yok.
Bu kadınla evlenemezsin

Bu kadınla evlenemezsin

​FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı dövmüş.
İdlib'de güvenli bölge şart

İdlib'de güvenli bölge şart

MGK'da mesaj verildi, çalışmaların başlaması bekleniyor.
Tek haneye indi

Tek haneye indi

Kasım 2016'dan bu yana ilk kez gerilemiş oldu.
İBB yöneticisinden kadın işçilere iğrenç sözler

İBB yöneticisinden kadın işçilere iğrenç sözler

"Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun, bir gece düzenleyin".
İhracat yükseliyor<br>ithalat ise düşüyor

İhracat yükseliyor
ithalat ise düşüyor

​Dış ticaret açığı 31 milyar dolara kadar geriledi.
Ödemeler<br>bugün yapılıyor

Ödemeler
bugün yapılıyor

Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi.
Yoğun kar<br>yağışı uyarısı

Yoğun kar
yağışı uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.