Dünya Miamide 121 kişinin göçük altında oldu binanın tamamı yıkıldı
AMERİKA

Miami'de 121 kişinin göçük altında oldu binanın tamamı yıkıldı

Miami'de 24 Haziran'da bir kısmı çöken binanın tamamı yıkıldı. Çöken binada 121 kişi hala göçük altındaydı. Son 11 gündür enkaz altından kimse kurtarılamamıştı.

Haber Merkezi AA
Miamide 121 kişinin göçük altında oldu binanın tamamı yıkıldı
Miami'de bir kısmı çöken binanın tamamı yıkıldı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde yıkıldı.

Kontrollü şekilde yıkılan bina dakikalar içinde yerle bir oldu.

121 kişi göçük altındaydı

Öte yandan yıkılma işlemlerine başlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilen binanın enkazında olduğu düşünülen 121 kişiden hala haber alınamıyor.

Binanın enkazında bugüne kadar 3'ü çocuk 24 kişinin cesedine ulaşılabildi.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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