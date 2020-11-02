Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Microsoftun Fransız yöneticisinden insanlık dışı İzmir paylaşımı Hak ettiniz
AVRUPA

Microsoft'un Fransız yöneticisinden insanlık dışı İzmir paylaşımı: Hak ettiniz!

İzmir’de yaşanan depremin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un İsviçre’deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, iğrenç bir paylaşım geldi. Rastello İzmir depreminden bir enkaz görüntüsü paylaşarak "Hak ettiniz" ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen yönetici, "Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Maxime Rastello
Maxime Rastello

Teknoloji şirketi Microsoft’un İsviçre’deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Rastello, İzmir depremiyle ilgili insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Rastello İzmir depreminden bir enkaz görüntüsü paylaşarak "Hak ettiniz" ifadelerini kullandı.

Rastello, tepki çeken paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, "Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.

Nefret dolu paylaşımda bulunan Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı
GÜNDEM
İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi.

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
OYNAT 00:59
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Onlar mucizenin adı

Onlar mucizenin adı

Hayata tutunan çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu.
Minik Eliften güzel haber

Minik Elif'ten güzel haber

Bakan Koca, küçük kızın sağlık durumunu açıkladı.
Saatlerin durduğu an: 14.51

Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
14 saat boyunca elini bırakmamış

14 saat boyunca elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Can kaybı<br>85'e yükseldi

Can kaybı
85'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.