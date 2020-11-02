Microsoft'un Fransız yöneticisinden insanlık dışı İzmir paylaşımı: Hak ettiniz!

Teknoloji şirketi Microsoft’un İsviçre’deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Rastello, İzmir depremiyle ilgili insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Rastello İzmir depreminden bir enkaz görüntüsü paylaşarak "Hak ettiniz" ifadelerini kullandı.
Rastello, tepki çeken paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, "Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.
Nefret dolu paylaşımda bulunan Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi.