Dünya Minik Meryemi LGBTlilere teslim ettiler
AVRUPA

Minik Meryem’i LGBT’lilere teslim ettiler

İsveç Sosyal Hizmetler'in ailesinden kopardığı mülteci kız çocuğu beş yaşındaki Meryem, mahkeme kararıyla eşcinsel bir aileye evlatlık olarak verildi. Meryem ile birlikte bir yaşındaki Astraid adlı kızı evlatlık alan Johan ve John adlı çiftin sosyal medyada paylaştığı videolar, ülkedeki Müslüman topluluklar tarafından büyük infiale yol açtı. Aktivistler, "Çiftin yaptığı açıklamalarda kızların, her ikisine de ‘Baba’ dediğini ifade etmesi bile çocukların psikolojik ve sosyolojik olarak tehlikede olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştular.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Minik Meryem’i LGBT’lilere teslim ettiler
Eşcinsel çift.

İsveç Sosyal Hizmetleri tarafından ailesinden koparılan mülteci bir kız çocuğu, mahkeme kararıyla eşcinsel bir aileye evlatlık olarak verildi. Beş yaşındaki Meryem ile birlikte bir yaşındaki Astraid adlı bir kızı evlatlık alan John ve Johan adlı çift, çocuklarla birlikte sosyal medyada video ve fotoğraflar paylaştı. Görüntüler ülkedeki Müslüman topluluklar tarafından büyük infiale yol açtı. Aktivistler, “Çiftin yaptığı açıklamalarda kızların, her ikisine de ‘Baba’ dediğini ifade etmesi bile çocukların psikolojik ve sosyolojik olarak tehlikede olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

KANUNLAR MÜSLÜMANLARA UYGULANMIYOR

Gazetemize konuşan İsveç Haklarımız Derneği Başkanı Zeinab Ltaif, özellikle Müslüman çocuklara yönelik ihlallerin korkutucu boyutlara ulaştığını söyledi. Ltaif, “İsveç kanunları, ailenin çocuklarını eşcinsel bir çifte verildiği için itiraz etmesine izin vermez ve bunu ayrımcılık olarak değerlendirir. Bir örnek vereyim: Rus bir çocuk İsveçli eşcinsel bir aileye verilmişti. Aile durumu fark edince çocuklarının eşcinsel aileye verilmemesi şartını koştu. Ancak bunu İsveç net bir şekilde reddetti. Onlar da çocuğu tekrar İsveç’e iade etmedi.” dedi. Ltaif, “Aslında çocukların haklarını koruma kanun göre bütün çocukların dilini, dinini, geleneklerini, kimliğini koruma hakkı var. Bu çerçevede bütün Müslüman çocukların dinlerini ve geleneklerini muhafaza etme hakkına sahip. Ancak bu asla İsveç hükümeti ve sosyal yetkilileri tarafından dikkate alınmıyor. İsveç’teki Müslüman birlikler ve cemiyetlerin üzerinde çok fazla baskı var. Yahudiler, Samiler gibi etnik azınlıkların haklarını koruyan yasalar var. Biz de burada azınlığınız ve kanunlar Müslümanlar için neden uygulanmıyor?” şeklinde konuştu.

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