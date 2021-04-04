Dünya Mısır, Akdenizde anlaşmaya yaklaştı
ORTADOĞU

​Mısır, Akdeniz’de anlaşmaya yaklaştı

Mısır, Akdeniz’de anlaşmaya yaklaştı

AB ülkeleri ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Mısır üzerinden hakimiyet kurmaya çalışıyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, “Türkiye-Mısır deniz yetki anlaşması” gerçekleşirse AB’nin denklem dışında kalacağını belirterek, “Mısır, anlaşmaya biraz daha yaklaştı. İnşallah bu anlaşma olur” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Mısır, Akdeniz’de anlaşmaya yaklaştı
İsmail Emrah Karayel

TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Doğu Akdeniz ve AB ile ilgili gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. Mısır’ın Türkiye ile deniz yetki anlaşmasına biraz daha yaklaştığını anlatan Karayel, Süveyş Kanalı’nda dev yük gemisinin karaya oturmasının zamanlamasını ise manidar bulduğunu belirtti.

  • Türkiye-Mısır deniz yetki anlaşmasının gerçekleşmesi halinde AB’nin denklem dışında kalacağını vurgulayan Karayel, “O zaman AB’nin neredeyse Doğu Akdeniz’de hiçbir ulaşım imkanı olmayacak. Ayrıca Yunanistan’ın iddia ettiği ve aslında Mısır’ın olan deniz yetki alanı, Mısır’ın kendisine geçecek. Mısır ile diplomatik temaslar sürüyor. Mısır biraz aklıselimle bakarsa kendi menfaatleri için çok önemli olduğunu görecek. Bahsettiğimiz deniz yetki alanları hidrokarbon yatakları açısından da ciddi potansiyel taşıyor. Menfaatlerinden dolayı Mısır biraz daha yaklaştı. İnşallah bu anlaşma olur” dedi.

DOĞU AKDENİZ’DE TAVİZ YOK

AB’nin Yunansitan ile Ege meselesi ve Doğu Akdeniz’deki süreci, sanki iki devlet arasındaki sorun değil de AB ile Türkiye arasındaki sorunmuş gibi yansıttığını, bunun da doğru olmadığını belirten Karayel, “Türkiye, AB’nin Doğu Akdeniz sınırları diye ifade ettiği bizim Doğu Akdeniz’deki sınırlarımızla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğini ortaya koydu” diye konuştu.

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