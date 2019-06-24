Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede
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Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede

Mısır'da İhvan sözcüsü Fehmi, Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Hapishanelerde "acımasız ihlaller" olduğunu vurgulayan Fehmi, 60 bin tutuklunun hayatını tehdit eden bir felaket yaşanabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
BM ile insan hakları örgütlerine, &quot;yavaş yavaş öldürülen&quot; 60 bin tutuklu için harekete geçme çağrısı yapıldı.
BM ile insan hakları örgütlerine, "yavaş yavaş öldürülen" 60 bin tutuklu için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesine gösterilen tepkilerin akabinde hapishanelerde geniş çaplı bir emniyet operasyonu başlatıldığını ifade etti.

Hapishanelerde "acımasız ihlaller" olduğunu vurgulayan Fehmi, 60 bin tutuklunun hayatını tehdit eden bir felaket yaşanabileceğini kaydetti.

Fehmi, Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları örgütlerine, "yavaş yavaş öldürülen" 60 bin tutuklu için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gıyabi namazı sebebiyle tutuklama

Talat Fehmi ayrıca, Mursi'nin doğduğu köyün, gıyabi cenaze namazı kılınması nedeniyle baskın ve gözaltı furyasına maruz kaldığını bildirdi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

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