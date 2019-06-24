Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede Mısır'da İhvan sözcüsü Fehmi, Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Hapishanelerde "acımasız ihlaller" olduğunu vurgulayan Fehmi, 60 bin tutuklunun hayatını tehdit eden bir felaket yaşanabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 09:38 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 09:42 AA