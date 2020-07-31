Mısır Suriye’ye asker gönderdi

Mısır’ın Beşşar Esed rejimi için savaşmak üzere Suriye’ye yaklaşık 150 asker gönderdiği, askerlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda İdlib’in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleştiği öğrenildi. Güvenilir askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır’dan gelen yaklaşık 150 asker, geçen günlerde Esed rejimi kontrolündeki Hama askeri havaalanına indi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda hareket eden askerler, iki gruba ayrıldı. Bir kısmı, Halep’in batı kırsalındaki Han Asel bölgesine, diğer kısmı ise İdlib’in güneyindeki Serakib ilçesi civarına ulaştı.

Sisi

Ellerinde hafif silahlar bulunan askerler, söz konusu bölgelerdeki cephe hatlarına yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Moskova’da vardıkları mutabakatla birlikte İdlib çevresinde tüm tarafların büyük ölçüde uymakta olduğu ateşkesin, Mısır’ın bu hamlesiyle zarar görmesinden endişe ediliyor.