|
Dünya

Mısır’da 2 bin 500 yıllık gözlemevi gün yüzüne çıkarıldı

Mısır’ın Kafr El Sheikh bölgesinde keşfedilen harabe, Mısırlıların yıldızları izledikleri bir gözlemevinin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

10:35 - 26/08/2024 Pazartesi
Diğer
Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı
Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı

Mısırlılar, antik dünyanın en yetenekli astronomları arasında yer alıyordu. 365 günlük takvimi ve 24 saatlik gün anlayışını geliştiren uygarlık, gökyüzünün haritasını çıkardı, kendi takımyıldızlarını ve burçlarını oluşturdu.


Bugün hala kullanılan bazı burç işaretleri, bu döneme dayanıyor. Yeni keşfedilen gözlemevi, bu becerilerin canlı bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.


Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı

850 metrekarelik L şeklinde yapı

Topraktan yapılmış tuğlalarla inşa edilen gözlemevi, 850 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve L şeklinde tasarlanmış.


Yapının girişi doğuya, yani güneşin doğduğu yöne bakıyor. Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı’na bağlı arkeologlar, gözlemevinin içinde gök bilimle ilgili çeşitli eserler buldu.


Keşfedilen buluntular arasında, kadim Mısırlıların zamanı takip etmek için geliştirdiği eğimli bir gölge saati dikkat çekiyor. Bu saat, güneşin hareketini izleyerek gün doğumundan gün batımına kadar zamanı belirlemek için kullanılan bir güneş saati türüydü.


Ayrıca, gözlemevinin çeşitli odalarında güneşin eğimini izlemek için kullanılan büyük taş bloklar bulundu.

Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı

Astronomi ve ritüel bağlantısı

Buto’daki gözlemevi, kadim Mısırlılar için astronominin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.


Mısırlılar, karmaşık takvim sistemlerini zamanı belirlemek, dini ve siyasi ritüellerin tarihlerini saptamak, Nil’in yıllık taşkınlarını izlemek ve tarım ile denizcilik faaliyetlerini düzenlemek için kullanıyordu.

Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı

Ayrıca, gözlemevinde bulunan bronz heykeller, dini figürler ve diğer arkeolojik buluntular, bu merkezde yürütülen çalışmaların sadece gök bilimi ile sınırlı kalmayıp, dini ritüellerle de iç içe olduğunu ortaya koyuyor.


Bugün, modern dünyada kullandığımız takvim sistemi, kısmen de olsa, Mısırlı astronomların bu tür gözlemevlerinde yaptıkları çalışmalara dayanıyor.

#Mısır
#Astronomi
#Kafr El Sheikh Bölgesi
30 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?