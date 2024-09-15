Mısır'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: İki ölü onlarca yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.