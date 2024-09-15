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Dünya

Mısır'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: İki ölü onlarca yaralı

Mısır'da ortaya çıkan bilançodan daha ağır bir felaketle sonuçlanabilecek bir tren kazası meydana geldi. Ülkenin Şarkiyye vilayetinde iki yolcu treninin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.

00:21 - 15/09/2024 Pazar
AA
Mısır'da iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu ölümlü kaza meydana geldi.
Mısır'da iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu ölümlü kaza meydana geldi.

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.

Kaza mahalline 39 ambulans sevk edilirken cenazelerle yaralılar Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Dr. Halid Abdulgaffar, olay yerine yardımcısı Muhammed Tayyib'i gönderdi.



#Mısır
#Tren
#Kaza
#Şarkiyye
19 dakika önce
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