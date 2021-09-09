Mısır'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri yeniden tesis etmeye istekliyiz

Türkiye ile Mısır arasında ilk turu Kahire'de yapılan istikşafi istişarelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde, Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de gündeme geldi.

KAHİRE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." açıklamasını yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta, Ankara-Kahire hattında sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DEĞERLENDİRMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi noktasında "gayretli" olduklarını söyledi. "İkinci tur görüşmelerinin sonucunu değerlendirmeyi sürdürüyoruz." diyen Şükrü, şu şekilde konuştu:

"İLİŞKİLERİ YENİDEN TESİS ETMEYE İSTEKLİYİZ"

"İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda, bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır."

REKLAM