Dünya Mısırdan Türkiye açıklaması İlişkileri yeniden tesis etmeye istekliyiz
ORTADOĞU

Mısır'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri yeniden tesis etmeye istekliyiz

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler yıllar sonra normalleşme sürecine girerken Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'den son durum ile ilgili açıklama geldi. Ankara ile yürütülen müzakereleri değerlendiren Mısırlı bakan Şükrü, "Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Mısırdan Türkiye açıklaması: İlişkileri yeniden tesis etmeye istekliyiz
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü

Türkiye ile Mısır arasında ilk turu Kahire'de yapılan istikşafi istişarelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde, Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de gündeme geldi.

KAHİRE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." açıklamasını yaptı.

  • Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta, Ankara-Kahire hattında sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DEĞERLENDİRMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi noktasında "gayretli" olduklarını söyledi. "İkinci tur görüşmelerinin sonucunu değerlendirmeyi sürdürüyoruz." diyen Şükrü, şu şekilde konuştu:

"İLİŞKİLERİ YENİDEN TESİS ETMEYE İSTEKLİYİZ"

"İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda, bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır."

Ankara'dan sonra somut adım: Mısır ile ikinci tur
GÜNDEM
Ankara'dan sonra somut adım: Mısır ile ikinci tur
Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.