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ANKARA

Ankara'dan sonra somut adım: Mısır ile ikinci tur

Mısır’la Mayıs ayı başında başlayan siyasi istişarelerin ikinci turu dün Ankara’da başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile mevkidaşı Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler bugün tamamlanacak. İkili ve bölgesel ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılması gereken adımların görüşüldüğü toplantıların ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ankaradan sonra somut adım: Mısır ile ikinci tur
Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu dün Ankara’da başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeler bugün tamamlanacak. İstişarelerin ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek adımlara odaklı.

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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz
  • Görüşmeler, Mısır’ın daveti üzerine 5-6 Mayıs’ta Kahire’de başlayan, istikşafi nitelikteki görüşmelerin devamı ve bir sonraki aşaması olma özelliği taşıyor. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum ile Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin tesisi için yapılması gerekenler üzerinde duruluyor.

KARŞILIKLI ADIM AŞAMASI

Mayıs ayındaki istişarelerde görüşülen konuların aradan geçen süreçte değerlendirilmesi ardından müteakip adımların kararlaştırılması bekleniyordu. İkinci tur görüşmelerin ardından somut adımların hayata geçirilmesi bekleniyor. İlk etapta, telefon görüşmeleri sıklaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri arasında ikili görüşme planlanması ve bakanların karşılıklı ziyaretleri ile iki ülke büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak açılması gündemde. Diplomatik ilişkiler 2013’den bu yana maslahatgüzar düzeyinde.

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ORTAK NİYET GÜÇLÜ

  • Mısır’da askeri darbe ardından Türkiye ve Mısır arasında rafa kaldırılan diplomatik ilişkiler, önce istihbaratlar arasında açılan kanal üzerinden canlandırılmıştı. Mısır, hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurduğu Doğu Akdeniz’de, ihale alanını Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirleyerek Türkiye’ye dikkate değer bir jest yapmış ve bu jeste, üst düzey isimler nezdinde, iki ülke ilişkilerinin onarılması konusunda Türkiye’nin hazır olduğu mesajıyla karşılık verilmişti.

Bu süreç ardından ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar 4 aydır Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla devam ediyor. Her iki ülke de ilişkilerin normalleşmesine ilişkin bir ortak niyet ortaya koymuş durumda. Çavuşoğlu, 28 Ağustos’ta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin de bulunduğu Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmıştı.

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