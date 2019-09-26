Dünya Mogadişuda Türk görevlilere bombalı saldırı
AFRİKA

Mogadişu’da Türk görevlilere bombalı saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türkiye Maarif Vakfına ait bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu üç Türk vatandaşı yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bombalı saldırı sonucu Maarif Vakfı'na ait araçta, çevredeki otomobil ve iş yerlerinde hasar oluştu.
Bombalı saldırı sonucu Maarif Vakfı'na ait araçta, çevredeki otomobil ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Son bir haftada Türk yetkililere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da, şehrin en işlek noktalarından biri olan KM5 kavşağında Türk yetkililerin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi.

İçinde Maarif Vakfı'nda görevli öğretmenlerin olduğu arazi tipi araç, ön kısmından hasar aldı. Türk öğretmenler, bombalı saldırıdan yaralı kurtuldu.

Türk yetkililerin yaralı olarak kurtulduğu saldırı sonucu söz konusu araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki otomobiller ve işyerleri hasar gördü.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Ocak 2015'te hizmete açıldı. 23'ü Türk, 11'i Somalili olmak üzere 34 uzman doktor görev yapıyor.

Aracın Somali’de faaliyet gösteren Maarif Vakfı’na ait olduğu, yaralananların da öğretmen olduğu öğrenildi.

Somali'den BAE üssüne veto
DÜNYA
Somali'den BAE üssüne veto
  • AA
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mogadişu'da Türk görevlilere düzenlenen saldırıdan bir gün önce Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
Deprem provokatörlerine yasal işlem

Deprem provokatörlerine yasal işlem

​Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yardım istemişlerdi

Yardım istemişlerdi

​Aramco saldırılarında çaresiz kalan Suudilere ABD'den Patriot desteği.
21 bina mühürlendi

21 bina mühürlendi

​İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında gerekli önlemler alındı.
Eğitime devam

Eğitime devam

'​Yarın İstanbul'da okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık'
'Deprem oldu pas geçin'

'Deprem oldu pas geçin'

Korku dolu anlarda kuleden pilotlara anons yapıldı.
GSM firmaları<br>sınıfta kaldı

GSM firmaları
sınıfta kaldı

Telefonla iletişim kesildi, GSM firmaları krizi yönetemedi.
'Karıncalar depremin habercisiydi'

'Karıncalar depremin habercisiydi'

​Depremden bir gün önce yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.
Köprüde hasar yok

Köprüde hasar yok

Bakanlık spekülasyonlara son noktayı koydu.
Yana yaslanan bina tahliye edildi

Yana yaslanan bina tahliye edildi

​AFAD ekipleri Şirinevler'de hasar gören binayı incelemeye aldı.
Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, darbe talimatının Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA DEPREM!

İSTANBUL'DA DEPREM!

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli 6 olarak açıkladı.
Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

Uzmanlar: Büyük depremin enerjisini almış olamaz.
Erdoğan depreme<br>ilişkin açıklama yaptı

Erdoğan depreme
ilişkin açıklama yaptı

'28 artçı deprem kaydedildi, devamı mümkün'.
Deprem anı canlı yayında

Deprem anı canlı yayında

Habere girdikleri sırada depreme yakalanan sunucuların zor anları.
İstanbul'daki deprem anı

İstanbul'daki deprem anı

Korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
'Büyük İstanbul<br> depreminin habercisi'

'Büyük İstanbul
depreminin habercisi'

​Deprem uzmanı Profesör Mikdat Kadıoğlu sarsıntıyı değerlendirdi.
İstanbul'daki acil toplanma alanları

İstanbul'daki acil toplanma alanları

Mahalle mahalle deprem anında acil toplanma alanlarını e-devlet'ten öğrenebilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.