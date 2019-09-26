Mogadişu’da Türk görevlilere bombalı saldırı

Son bir haftada Türk yetkililere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da, şehrin en işlek noktalarından biri olan KM5 kavşağında Türk yetkililerin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi.

İçinde Maarif Vakfı'nda görevli öğretmenlerin olduğu arazi tipi araç, ön kısmından hasar aldı. Türk öğretmenler, bombalı saldırıdan yaralı kurtuldu.

Türk yetkililerin yaralı olarak kurtulduğu saldırı sonucu söz konusu araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki otomobiller ve işyerleri hasar gördü.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Ocak 2015'te hizmete açıldı. 23'ü Türk, 11'i Somalili olmak üzere 34 uzman doktor görev yapıyor.

Aracın Somali’de faaliyet gösteren Maarif Vakfı’na ait olduğu, yaralananların da öğretmen olduğu öğrenildi.

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