Moskova’ya terör heyeti

Terör örgütü PKK/SDG’nin, Türkiye’nin Suriye’de düzenleyeceği olası operasyon öncesi Esad rejimi ve Rusya’ya olan yakınlığı giderek arttı. Amerika’dan umduğunu bulamayan terör örgütü yönünü Şam ve Moskova’ya çevirdi. Terör örgütü üyeleri ve Rus subayları, son olarak Tabka askeri havaalanında bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede terör örgütü üyeleri, Tabka ve Münbiç’in Esad rejimine teslim edilmesini önerdi. Yerel kaynaklar Münbiç ve Tabka’nın sözde askeri konseylerinin anlaşmaya karşı çıktıklarına ve rejimle uzlaşmayı reddettiklerine dikkat çekti. PKK/SDG’nin sözde üst düzey liderleri, geçtiğimiz cuma günü Ayn İsa’da Esad rejiminin yetkilileriyle görüşmüştü. Esad rejimine bağlı subaylar, Hmeymim Hava Üssü’nden yetkililer ve SDG’li teröristlerle yapılan toplantıda, Esad rejimi ile PKK/SDG arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ele alındı. Suriye’de defalarca Esad rejimi ve Rus yetkililerle bir araya gelen terör örgütü üyeleri Moskova’ya da bir heyet gönderdi.

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