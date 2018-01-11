Muhalifler Esed rejiminin uçağını düşürdü

Suriyeli muhalifler, Hama kırsalında Esed rejimine ait savaş uçağını düşürdü.
- Bu sabah İdlib kırsalına bombardıman amaçlı gönderilen Suriye Ordusu'na ait Mig 21 tipi savaş uçağı füze atma amaçlı alçaldığı esnada muhalifler tarafından vuruldu.
İdlib'i ele geçirme amaçlı operasyon başlatan rejim birlikleri Hama ve El Iys yönünden ilerleyişini sürdürüyor.
Muhalifler İdlib il merkezine 25 kilometreye kadar ilerleyen rejim güçlerine karşı genel seferberlik ilan etti.
Dün ilan edilen seferberlik sonrası Hama ve El-Iys cephelerine binlerce muhalif savaşçı gönderilirken Esed rejiminin hava bombardımanları tüm şiddeti ile devam etti.
Daha çok cephe gerisi ve sivil yerleşim birimlerini hedef alan hava bombardımanlarında 10 günde 176 sivil hayatını kaybetti.
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