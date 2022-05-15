Dünya Muhammed bin Zayed resmen BAE devlet başkanı
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Muhammed bin Zayed resmen BAE devlet başkanı

BAE’yi yıllardır fiili olarak yöneten Muhammed bin Zayed (MBZ), Halife bin Zayed Al Nahyan’ın önceki günkü vefatının ardından resmen liderlik koltuğuna oturdu. 7 emirlikten oluşan BAE Yüksek Konseyi, MBZ’yi devlet başkanı olarak belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed resmen BAE devlet başkanı
Muhammed bin Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan oldu. BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, önceki gün hayatını kaybeden Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yerine, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed’i devlet başkanı olarak belirledi. Şeyh Halife’nin vefatının ardından ülkede 40 günlük resmî yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirilmiş; bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde 3 gün mesaiye ara verilmişti.

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