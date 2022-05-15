Muhammed bin Zayed resmen BAE devlet başkanı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan oldu. BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, önceki gün hayatını kaybeden Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yerine, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed’i devlet başkanı olarak belirledi. Şeyh Halife’nin vefatının ardından ülkede 40 günlük resmî yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirilmiş; bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde 3 gün mesaiye ara verilmişti.

DÜNYA Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti