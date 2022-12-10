Münbiç ve Kobani rejime geçiyor

TSK ve MİT’in Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Pençe Kılıç Harekatı devam ederken, terör örgütü PKK/YPG ve Esed rejiminin kayıpları artıyor. Dera’da rejim istihbaratına ait bir araca saldırı düzenlendi. İki istihbarat yetkilisi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Muhalifler de Halep’in batı kırsalında rejime bağlı 46. Alay’ın mevzilerini ağır toplarla hedef aldı.

ASKER VE TANK TAKVİYESİ

Saldırıların artmasının ardından rejim, pek çok noktaya askeri takviye gönderdi. En dikkat çekeni ise Münbiç’e yakın mahallelere gönderilen takviye oldu. Yerel kaynaklar, Münbiç’in dış mahallelerine 150 askeri taşıyan 4 kamyon ve 10 tank gönderildiğini doğruladı. Ayrıca terör örgütünün Münbiç ve Ayn el-Arab’dan (Kobani) çekilmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü. Rusya’nın arabuluculuğuyla Münbiç, Tel Rıfat ve Kobani’nin rejime devredileceği iddialarından sonra rejimin Münbiç’e asker göndermesi bölgeyi hareketlendirdi.

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ABD KAYITSIZ KALACAK

Lübnan’dan yayın yapan El Akhbar gazetesinin özel haberinde, ABD’nin Tel Rıfat’a yönelik olası TSK operasyonuna kayıtsız kalacağı belirtildi. Ancak Münbiç ve Kobani’ye yönelik olası operasyonların engellenmesi için çeşitli girişimlerde bulunulacağı iddia edildi.

GÜVENLİ BÖLGEYE GÖÇ

Rejimin kontrol altında tuttuğu bölgelerden, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle toplu göç başladı. Yüzlerce Suriyeli, rejim bölgelerinden kaçıyor. Suriye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 200’den fazla Suriyeli aile ve 300’den fazla genç Afrin, El Bab, Azez ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e sığındı.

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