Müslüman mahallesinde 'Siyonistlik' yapıyor

Gerçek ismi Abraham Levi olan ve Türkiye’de "Umut Ataseven" ismini kullandığı belirtilen kişinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik yazılar kaleme alarak Müslümanları tahrik ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Türk Hava Yolları’na bağlı Turkish Ground Services (TGS) bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ataseven’in, görev yaptığı kurumda da İsrailli yolculara ayrıcalıklı muamelede bulunduğu iddia edildi. Yolcu hizmetleri memuru olarak çalışan Ataseven, görev esnasında yolcu ayrımı yaptığı ve İsrailli yolculara yönelik iltimaslarda bulunduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 'Soykırım, insanlığa karşı suç ve terör propagandası' suçlamalarıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Ataseven, THY'ye bağlı TGS bünyesinde yolcu hizmetleri memuru olarak görev alıyor. Kurum içinde görev yaptığı sırada Ataseven'in, İsrail vatandaşı yolculara özel ilgi gösterdiği, gişe işlemleri sırasında İsrailli yolculara, “Free İsrail” ve “Tanrı bizi korusun” gibi mesajlar verdiği ifade ediliyor.

Ataseven’in sadece yolculara değil, mesai arkadaşlarına karşı da tepki çeken davranışlarda bulunduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları, şahsın kendisini “üstün ırk” olarak tanımladığını ve arkadaşlarına zorbalık uygulayarak kurum içinde huzursuzluk oluşturduğunu iddia etti. Ataseven’in yalnızca kurumda değil, medyada da dikkat çeken faaliyetleri bulunuyor. Independent Türkçe ve Şalom Gazetesi gibi yayın organlarında aktif olarak yazılar kaleme alan Ataseven’in, bu platformlarda Siyonist propaganda yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca şahsın sık sık İsrail’e seyahat ettiği ve sosyal medyadan İsrail bayrağı taşıyan görseller paylaştığı da kamuoyuna yansıyan detaylar arasında.