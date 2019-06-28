Müslümanlara vize yasağına protesto

ABD Kongresi önünde düzenlenen eyleme, başta CAIR yöneticileri ve kongrenin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar olmak üzere, çok sayıda vekil ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Omar, Trump’ın “Müslümanlara vize yasağı” listesindeki ülkelerden, ABD’ye vize başvurularına getirilen kısıtlamalar sonucunda bu ülkelerden yapılan başvuruların yüzde 92 oranında azaldığını kaydederek, Trump yönetiminin göçmenlerle ilgili politikalarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Çeşitli düzenlemelerin ardından 26 Haziran 2018’de yüksek mahkeme tarafından 4’e karşı 5 oyla onaylanan “vize kısıtlaması” kararı, Trump yönetimine adı koyulmamış bir “vize yasağı” alanı açmıştı.