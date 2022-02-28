Dünya Myanmar ABD Rusyanın egemenliğini baltalamaya çalışıyor
AVRUPA

Myanmar: ABD Rusya'nın egemenliğini baltalamaya çalışıyor

Myanmar'da üst düzey ordu yetkilisi, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına desteğini bir kez daha belirterek, müdahalenin Rusya'nın egemenliği için "gerekli" olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Myanmar: ABD Rusyanın egemenliğini baltalamaya çalışıyor
Zaw Min Tun.

Asian News International'ın haberine göre, Myanmar'da yaklaşık 1 yıl önce ülke yönetimine el koyan ordunun sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, "Öncelikle bence Ukrayna ile olan durumda Rusya, kendi egemenliğini korumak ve güçlendirmek için gerekli adımları atıyor." ifadelerini kullandı.

  • Zaw Min Tun, Rusya'nın böylelikle dünya barışına izin veren "güç dengesini" sağladığını savundu.

ABD'nin Rusya'nın egemenliğini baltalamaya çalıştığını ve Rusya sınırlarına kadar yaklaştığını belirten Zaw Min Tun, Rusya'nın "modern sömürgeciliği" bitirebileceğine dair inancını dile getirdi.

Myanmar'daki darbe karşıtlarının Batılı güçler tarafından finanse edildiğine dikkati çeken Zaw Min Tun, halihazırda Ukrayna krizinin ABD'nin Rusya'ya güvenlik garantisi verme konusundaki "isteksizliğinden" kaynaklandığını savundu.

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