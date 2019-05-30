Nadir element silahı masada

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta Ganzhou bölgesinde bulunan JL MAG nadir element fabrikasına sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Şi'nin yanında ABD ile ticaret müzakerelerini yürüten aynı zamanda baş ekonomi danışmanı olan Liu He'nin de yer alması dikkat çekmişti.

ABD yönetiminin Huawei’ye yönelik yaptırım kararı sonrasında Çin yönetimi nadir element silahını masaya sürmeye hazırlanıyor.

Dün, Çin Komünist Partisi’nin yayın organı People’s Daily’de yer alan başyazıda Çin’in “Ticaret savaşında misilleme olarak nadir elementlerin kullanılıp kullanılmayacağını söylemek zor değil” değerlendirmesine yer verildi.

Yazıda “ABD Çin’in mukabelede bulunma gücünü hafife almasın” uyarısıyla birlikte Washington’un nadir elementlerde “rahatsız edici” derecede Pekin’e bağımlılığı da vurgulandı. Küresel nadir element rezervinin yüzde 55’ine ve küresel arzın yüzde 85’ine sahip olan Çin yönetiminin en büyük müşterisi de yüzde 70 ithalat oranı ile ABD.

Nükleer reaktörlerden, X-Ray cihazlarına, cep telefonu ve bilgisayar teknolojisinden savunma sanayiine kadar stratejik sektörlerde kullanılan 17 nadir element biliniyor.

“UYARMADIN DEME”

Gazetedeki baş yazıda “ABD yönetimine tavsiyemiz, Çin tarafının kalkınma hakkı ve çıkarlarını korumadaki kararlılığını test etmemedir. Sakın bizi uyarmadınız demeyin!” ifadeleriyle üstü kapalı tehdit mesajı da yollandı.

“Sakın bizi uyarmadınız demeyin!” ifadesi Çin medyası tarafından genellikle rakip güçlerle, 1979’da Çin’in Vietnam’ı işgali sürecinde olduğu gibi, çatışmaya varan önemli anlaşmazlıklar için kullanıldığı bilinmekte.

GÜÇLÜ SİLAH OLUR

Gazetenin kardeş yayın organı Global Times da nadir elementlere yönelik bir ihracat yasağının, “Eğer kullanılırsa Çin-ABD ticaret savaşında güç bir silah olacağını” yazdı. Gazete, “Her ne kadar Çin bunu savunma amaçlı kullanacaktır” dese de, ihraç yasağının Çin için kayıp sayılabileceğini ama ABD’yi daha çok etkileyeceğini de belirtti.

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“MUTLU OLMAYACAKLAR”

Gazetenin yayın yönetmeni Hu Xijin de Çin yönetiminin ihracat yasağını ciddi manada gündeme aldığını Twitter hesabından yazdı. Çin devlet televizyonu CCTV’ye konuşan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan bir yetkili de “Çin’in gelişimini bastırmak isteyenler, ihraç edilen nadir elementlerle neler yapıldığını gördüklerinde mutlu olmayacaklar” uyarısında bulundu.

Google'a yüklü fatura

Nomura Instinet tarafından yayımlanan rapora göre Google'ın Huawei'nin Android lisansını askıya alması, teknoloji devine 425 milyon dolar gelir kaybına mal olacak. Dünya genelinde aktif kullanılan 500 milyon akıllı telefonu bulunan Huawei, Google'ın Play Store üzerinden 2018 yılında elde ettiği 7 milyar dolarlık gelirin 388 milyon dolarını kapsıyor. Huawei’nin ise kendi işletim sistemi ile ortaya çıkması, Android işletim sisteminin mobil işletim sistemleri pazarındaki hakim konumunu da tehlikeye düşürecek.