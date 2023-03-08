NATO görüşmelerinde icraata göre muamele

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için süresiz askıya alınan görüşmeler perşembe günü yeniden başlıyor. Geçen yıl hazirandan beri devam eden müzakerelerde Finlandiya, Türkiye’nin istediği şartları büyük oranda karşıladı. Ancak İsveç, Türkiye’nin beklentilerini karşılamadı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik sürecinin ayrı ayrı değerlendirilmesi bekleniyor.

Haziran 2022’de Madrid imzalanan mutabakatla birlikte başlayan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci, İsveç’te yaşanan Türkiye ve İslamiyet karşıtı olaylar nedeniyle aksadı. 9 aylık süreçte Daimi Ortak Mekanizma çerçevesinde üçlü ilerleyen müzakerelerin Türkiye-İsveç, Türkiye-Finlandiya arasında artık ikili yapılması gündemde. İki ülkenin üyeliklerinin ayrı ayrı değerlendirilme durumu sonrası, üyelik sürecinin iki ülke için farklı şekilde işlemesi bekleniyor. Türkiye’nin isteklerine daha ılımlı yaklaşan Finlandiya’nın üyeliğinin daha kolay vize alması bekleniyor. Ancak İsveç’te son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle sürecin Finlandiya’ya göre daha uzun olması konuşuluyor.