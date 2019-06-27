NATO uzay gücü kuruluyor

ABD’de Başkan Donald Trump, ülkesine ait bir uzay gücü kurulması için emir vermişti. Henüz ABD Kongresi’nden onay almayan Amerikan uzay gücünün, 20 bin personelden oluşacağı belirtiliyor. Uzay gücü, kara, hava ve deniz kuvvetleri ile aynı seviyede olacak.

NATO’nun yeni politikası, uzayla ilgili tartışmalı konuları ele alma, bu durumlara nasıl cevap verilmesi gerektiği gibi durumlar için çerçeve niteliği taşıyacak. İttifakın hedefinde, uzayı NATO için denizler, hava ve siber platformlar gibi operasyonel bir alan haline getirmek var.

NATO 2011 ve 2012 yıllarında da benzer bir belge hazırlamaya çalışmıştı, bu girişim başarılı olamamıştı. Ancak yetkililer artık uzayın daha rekabetçi ve tartışmalı bir konu haline geldiğine dikkat çekiyor.

MÜTTEFİKLER KATKI VERECEK

NATO içerisinde uzaya yolculuk yapan ülkeler yer alıyor. NATO bu ülkelere ait kaynakları kullanmayı planlıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren NATO kaynağı, “NATO kendisine uydu alıp, işletmeyecek. Müttefiklerin sağladığı uzay hizmetlerine dayalı olacağız” dedi. Ancak uzun vadede NATO tarafından çalıştırılan bir uzay sistemi geliştirilebileceği belirtiliyor.