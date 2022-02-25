Dünya NATO zirvesi sona erdi Türkiyenin boğazlar konusu gündeme gelmedi
AVRUPA

NATO zirvesi sona erdi: Türkiye’nin boğazlar konusu gündeme gelmedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'yı görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantıda Türkiye'nin boğazlar konusunun gündeme gelmediğini belirten Stoltenberg, "NATO ülkesi savaşta değil. Herhangi bir NATO Ülkesine saldırı olursa bu gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca Ukrayna'ya askeri destek de sağlanacağının altını çizerek, "Putin korkunç bir stratejik hata yaptı. Rusya ağır bedel ödeyecek ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO zirvesi sona erdi: Türkiye’nin boğazlar konusu gündeme gelmedi
Jens Stoltenberg

NATO ülkelerinin Ukrayna için gerçekleştirdiği toplantının ardından genel sekreter Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün liderler olarak Ukrayna’ya desteğimizin devamı yönünde karar aldık. Müdahale gücümüzü denizde, karada ve havada harekete geçirdik.

ABD, Kanada ve Avrupa’daki müttefiklerimiz binlerce askerini ittifakın doğu kanadına kaydırdı. Gemilerimiz Akdeniz’den kuzeye geçti.

Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor, amaçları hükümeti değiştirmek.

Rusya’yı bu manasız savaşa son vermeyi çağırıyoruz. Rusya saldırgandır Belarus ona yardım etmektedir. Rusya ağır bir bedel ödeyecektir.

Ukrayna'ya askeri ve farklı tipte ekipmanlarla destek vermeye devam edeceğiz.

Rus halkı şunu bilmelidir. Kremlin’in Ukrayna savaşı Rusya’yı daha güvenilir ve saygın bir konuma getirmeyecek. Çocuklarınız için iyi bir gelecek getirmeyecek.

Ukrayna kuvvetleri cesur bir şekilde çalışıyorlar. İşgalci Rus kuvvetlerine zarar veriyorlar. Sahada değişen durumlar var. Ukrayna’ya destek verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Bu saldırı Avrupa'da karşı karşıya kaldığımız en ciddi saldırı. Putin korkunç bir stratejik hata yaptı. Rusya ağır bedel ödeyecek.

Rusya NATO kurucu anlaşmasına saygı göstermiyor.

Bugün zirvede Türkiye’nin boğazlar konusu gündeme gelmedi. NATO ülkesi savaşta değil. Herhangi bir NATO Ülkesine saldırı olursa bu gündeme gelebilir.

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