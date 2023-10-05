NATO'da cephane tükendi

Rusya işgaline karşı Ukrayna’ya silah yağdıran Batı’nın stokları tükenme noktasına geldi. NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle mühimmatsız kalmak üzere olduğu uyarısında bulundu. Varşova Güvenlik Forumu’nda konuşan NATO’nun en üst seviyeli askeri yetkilisi olan Bauer “Mühimmatın neredeyse dibini sıyırdık” dedi. Ukrayna her gün Rus cephelerine binlerce top atışı yapıyor ve bu mühimmatın önemli bir kısmı NATO ülkelerince tedarik ediliyor. Kiev’in Rusya’ya karşı taarruzda olduğu bir dönemde yapılan açıklamalar, “Ukrayna’ya yardımın sonu mu geliyor” sorusunu gündeme getirdi.





ÜRETİMİN ARTMASI GEREK

Bauer, NATO ülkelerinin on yıllar boyunca askeri alana yeterli yatırım yapmadığını, bu yüzden Ukrayna’ya mühimmat tedarikine başladıklarında pek çok ülkenin cephaneliğinin yarısının bile dolu olmadığını söyledi. Hem hükümetlerin hem de savunma şirketlerinin “üretimi çok daha hızlı bir tempoda artırması gerektiğini vurgulayan Amiral Bauer, aksi halde Ukrayna’ya yardımın aksayacağını kaydetti.





UKRAYNA’YI SAVAŞTA TUTMAK LAZIM

Forumda konuşan İngiltere Savunma Bakanı James Heappey de Batı ülkelerinin mühimmatının epey azalmış göründüğünü söyleyerek, NATO üyelerini söz verdikleri gibi gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini savunmaya harcamaya davet etti. “Şimdi değilse, Avrupa’da bir savaş varken değilse ne zaman?” diyen Heappey, ülkeleri üretimi artırmaya çağırdı. “Mühimmatımız epeyce azadı diye savaşmayı bırakamayız” diyen Bakan, “Ukrayna’yı bugün de, yarın da, ondan sonraki gün de bu savaşta tutmamız lazım. Biz durursak bu Putin’in de duracağı anlamına gelmiyor” sözlerini kullandı.





YÜZDE 2 TABAN OLMALI

İttifak ülkelerinin bütçelerinden yüzde ikilik kısmı savunma harcamalarına ayırma taahhüdünü hatırlatan Heappey, “Ortadaki en büyük problem, ittifaktaki her ülkenin yüzde 2 sözünü tutmaması. Bu oran bir tavan değil bir taban görevi görmeli” dedi. Diğer yandan NATO’nun internet sitesinde yer alan 2023 tahmini verilerine göre ittifakın yarısından fazlası, bütçelerinden yüzde 2’lik payı savunmaya yatırmadı ve sınırın altında kaldı.





ABD’DE BÜTÇE KRİZİ YARDIMI AKSATACAK

ABD’de yaşanan bütçe krizinin de Ukrayna’ya yapılacak yardımlara büyük zarar vereceği öngörülüyor. ABD Savunma Müsteşarı Michael McCord, Kongre’ye yazdığı bir mektupta, “Tedarik ve teslimatların zamanında sağlanamaması, Ukrayna’nın karşı saldırısında veya olası Rus saldırılarına karşı savunma yapma yönündeki temel operasyonlarını baltalayabilir” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin Rus saldırısını caydırdığına değinen McCord, ABD’nin Ukrayna için daha fazla askeri bütçe ayırması gerektiğini belirtti. Mektupta Ukrayna’ya yardım için kongrenin tahsis ettiği 25,9 milyar dolarlık kaynaktan yalnızca 1,6 milyar doların kaldığına dikkat çekildi.





TOP MERMİSİ SIKINTISI

Batılı ülkelerin üretim kapasitelerini artırmaya çalışmalarına rağmen Ukrayna’nın bu kapasitenin daha üzerinde mühimmat kullanmasının Batı adına alarm zillerinin çalmasına yol açtığı düşünülüyor. Pentagon, Temmuz ayında Ukrayna’ya bugüne kadar 2 milyondan fazla top mermisi sağladığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Büyük miktarda topçunun kullanıldığı bir savaş. Topçu mühimmatının tedariki zorlaştı” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna’ya misket bombası veren ABD’nin 155 mm’lik top mermisi stokunun azalması nedeniyle bu teslimatı yaptığı iddia edilmişti.



