NATO'dan Güney Kore'ye Ukrayna için destek çağrısı

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile artan rekabet karşısında ABD'li müttefiklerle bağları güçlendirmeyi amaçlayan ve Japonya'yı da kapsayacak bir gezinin ilk durağı olan Seul'de bulunuyor.





Seul'deki Chey İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Güney Kore'ye Ukrayna'ya olan yardımı için teşekkür etti, ancak daha fazlasını yapmaya çağırdı ve mühimmat için 'acil bir ihtiyaç' olduğunu da sözlerine ekledi.





Stoltenberg, "Güney Kore Cumhuriyeti'ni söz konusu yardımlara devam etmeye ve özel askeri destek konusunu hızlandırmaya çağırıyorum" dedi. "Günün sonunda, bu sizin vereceğiniz bir karar, ancak çatışma halindeki ülkelere asla silah ihraç etmeme politikası güden birkaç NATO müttefikinin bu politikayı değiştirdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



