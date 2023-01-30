|
Dünya

NATO'dan Güney Kore'ye Ukrayna için destek çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer ülkelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın başlamasından sonra çatışma halindeki ülkelere silah sağlama politikalarında değişime gitmesini öne sürerek Güney Kore'yi Ukrayna'ya askeri desteği artırması konusunda çağrıda bulundu.

09:33 . 30/01/2023 Pazartesi
Reuters
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile artan rekabet karşısında ABD'li müttefiklerle bağları güçlendirmeyi amaçlayan ve Japonya'yı da kapsayacak bir gezinin ilk durağı olan Seul'de bulunuyor.


Seul'deki Chey İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Güney Kore'ye Ukrayna'ya olan yardımı için teşekkür etti, ancak daha fazlasını yapmaya çağırdı ve mühimmat için 'acil bir ihtiyaç' olduğunu da sözlerine ekledi.


Stoltenberg, "Güney Kore Cumhuriyeti'ni söz konusu yardımlara devam etmeye ve özel askeri destek konusunu hızlandırmaya çağırıyorum" dedi. "Günün sonunda, bu sizin vereceğiniz bir karar, ancak çatışma halindeki ülkelere asla silah ihraç etmeme politikası güden birkaç NATO müttefikinin bu politikayı değiştirdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.


#NATO
#Genel Sekreter
#Ukrayna
#destek
#Güney Kore
#çağrı
42 dakika önce
default-profile-img
NATO'dan Güney Kore'ye Ukrayna için destek çağrısı
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi arttı
Erzurum'da soba bacasından çıkan yangın evi kül etti
Kiev'de Rusya'yı kızdıracak görüntü
Milli Eğitim Bakanı Özer Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Demirtaş'a selam gönderdi: Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu biliyorum
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.