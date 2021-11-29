NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna' gözdağı: Saldırganlığın sonuçları ağır olur

Stoltenberg, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceği Letonya'nın başkenti Riga'da, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki günlük toplantıda, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı ve Belarus'tan Polonya, Letonya ve Litvanya'ya geçmek için sınıra gelen kişilerle ilgili durumun da konuşulacağını aktaran Stoltenberg, Belarus yönetiminin, göçmenleri suistimal ettiğini ve bunun bölgesel istikrara zarar verdiğini söyledi.

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"SALDIRGANLIĞIN SONUÇLARI OLACAK"

Ukrayna'nın, Rusya ile sınırındaki durumu da yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya bu yıl ikinci kez geniş çaplı ve alışılmadık şekilde güçlerini bölgede topladı. Burada ağır silahlar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri ile on binlerce muhabereye hazır asker görüyoruz. Bu askeri yığınak nedensiz ve izah edilmemiş şekilde buradadır. Bu durum gerginliği artırmakta, yanlış hesapların yapılması ihtimalini yükseltmektedir. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır. Rusya şeffaf olmalı, gerginliği düşürmelidir."

"40 BİN ASKERLE GEREKTİĞİNDE TAKVİYE YAPARIZ"

Stoltenberg, Baltık bölgesinde NATO varlığının artırılmasıyla ilgili planlar bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra NATO'nun bölgede mevcudiyetini artırdığını belirtti.

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"Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana toplu savunmamızın en büyük takviyesini son yıllarda yaptık" diyen Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin büyüklüğünü üçe katlayarak 40 bin askere çıkardıklarını, bu gücün gerektiğinde kısa süre içinde sevk edilebileceğini dile getirdi.