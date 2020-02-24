Dünya Naziler dışarı
AVRUPA

Naziler dışarı

Hanau’da 4’ü Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısı Almanya’daki birçok kentte lanetlendi. Hanau’daki yürüyüşte dev Türk bayrağı açan katılımcılar, “Kahrolsun AfD, Naziler dışarı” sloganları attı. Stuttgart kentinde ise önceki gece bir nargile kafeye silahla ateş edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mitingte dev Türk bayrağı da açıldı.
Mitingte dev Türk bayrağı da açıldı.

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ve 4’ü Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısı sonrası dün kentte geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenlendi. Almanya Frankfurt yakınlarındaki Hanau’da çarşamba günü 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından oturdukları kafede katledilen 9 kişi mitinglerde anıldı. Pazar günü, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından “Teröre karşı hep birlikte” sloganıyla eş zamanlı olarak Hanau başta olmak üzere Almanya’nın diğer kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla mitingler düzenlendi. Mitinglerde ırkçı teröre tepki gösterilirken, Alman hükümetinden ırkçı yapılanmalara karşı daha çok tedbir alınması istendi.

Almanya’da göçmen nüfusun fazla olduğu Schweinfurt kentinde birçok aracın, ülkedeki aşırı sağcı AfD partisinin ismi yazılarak tahrip edildiği bildirildi.

KAHROLSUN AfD, NAZİLER DIŞARI

Hanau’da ırkçı terör saldırısını protesto etmek için düzenlenen geniş katılımlı gösteriye birçok Türk derneği ve cami teşkilatı katıldı. Mitinge katılanlar ellerinde “Hep birlikte teröre ve Müslümanlara yönelik ırkçılığa karşı” pankartları taşıdı. Miting alanına yürüyüşte dev Türk bayrağı açan katılımcılar, “Kahrolsun AfD, Naziler dışarı” sloganları da attı

BREMEN’DE DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından “Teröre karşı hep birlikte” sloganıyla eş zamanlı düzenlenen mitinglere binler katıldı.

Cumartesi günü Almanya’nın Bremen kentinde de ülkede artan ırkçı terör saldırılarına dikkati çekmek amacıyla protesto eylemi düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Bremen İslam Federasyonu ile Bremen İslam Şurası tarafından düzenlenen eylemde, camilere e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditleri, nefret içerikli yazılar gönderen ırkçılar ve Hanau kentinde 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısı protesto edildi. eyleme, Bremen Eyaleti Meclisi Başkanı Frank Imhoff, Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte, Bremen Emniyet Müdürü Lutz Müller, eyalet milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldı.

STUTTGART’TA YENİ SALDIRI

Öte yandan Almanya’nın Stuttgart kentinde önceki gece kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından bir nargile kafenin penceresine ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, nargile kafenin olay sırasında boş olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştirenler, bir spor salonunun yanında bulunan nargile kafeye ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Saldırıdan kurtuldu Müslüman oldu

Mienneman (sol)
  • Hanau’daki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı. Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi. Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe’de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi. Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Mienneman, Hanau İslam Cemiyeti’nde cuma namazı sonrası kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Irkçı saldırı sonrası binlerce Türk Almanya sokaklarına döküldü
OYNAT 00:00
Irkçı saldırı sonrası binlerce Türk Almanya sokaklarına döküldü
Almanya'da Türkler, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının ardından terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenledi. Hanau'da düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı saldırılarının devam etmesi için emir verdi.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.